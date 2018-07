La basura indigna a los algecireños

Hace solo unos días, varias organizaciones vecinales de la zona Sur se ponían de acuerdo para emitir una queja común: la falta de limpieza y el mal estado de los contenedores en su zona. Eran los portavoces de un malestar que lleva meses en las conversaciones vecinales y en las redes sociales y ante el que el Ayuntamiento de Algeciras asegura haberse puesto en marcha para solucionar los problemas con una nueva planificación para optimizar los servicios (que no ha detallado).

No es un caso aislado, todo el municipio sufre el problema. Desde El Cobre hasta El Rinconcillo, los ciudadanos están preocupados por la situación de la limpieza en sus barriadas. Los grupos de Facebook se inundan con fotografías del mal estado de los contenedores, acompañadas de comentarios de los algecireños desesperados con el estado de sus calles.

La situación es idéntica en cualquier punto de la ciudad: los contenedores tienen el pedal roto o les falta la tapa. "Como los pedales están rotos hay que tirar la basura en el suelo porque no se puede con la tapa, además de que está prohibido. Los mismos profesionales llevan guantes para abrirlas y no va a hacerlo el ciudadano con la mano descubierta", comenta Manuel Correro, presidente de la asociación de vecinos de El Embarcadero en la barriada de El Acebuchal. Además, el olor se hace insoportable para las casas aledañas a estos cubos. "Si se le pone un palo para que no se cierre, el olor molesta a los vecinos que no quieren tenerlos alrededor", añade.

Una situación similar se vive al otro lado de la ciudad, en Cortijo Vides, allí ya han comenzado a cambiar los contenedores rotos por otros en mejores condiciones "porque los pedales los rompe el camión de la basura", comenta el presidente de su asociación de vecinos, Jorge Yera. En la barriada de La Piñera "los contenedores están hechos polvo", como comenta el presidente de la asociación de vecinos Puerto Blanco, Leonardo Bernal. Sus cubos son de los más estropeados de la ciudad, algunos incluso han perdido ya su pintura, presentan golpes y alrededor de ellos se agrupan cajas de cartón, enseres y basura. "Los vecinos tienen que utilizar los contenedores de cartón y botellas y no depositarlos alrededor de estos, que es una porquería y un desastre", comenta Bernal.

En El Cobre "debería haber mucha más limpieza. En la zona del colegio había hasta cerdos y para mí es una vergüenza. Esta barriada necesita mucha limpieza y organización, que la barriada está muy abandonada", comenta Vanessa Santiago, vecina del barrio.

CULPAS

Las quejas se repiten en todos los barrios de la ciudad: mucha suciedad, contenedores rotos y falta de papeleras. La indignación y la incomodidad que sufren los vecinos es el denominador común, las diferencias aparecen a la hora de echar culpas. Buceando en las redes encontramos tres posturas: la culpa es del Ayuntamiento, de los vecinos o compartida. Muchos piensan que el principal responsable de la situación es el equipo de gobierno, que debería haber reubicado los contenedores tras la pasada feria terminada el 30 de junio, además de que piden "volver a la situación de antes, hace dos años, cuando el alcalde no metía las narices en la limpieza, que allí hay profesionales de muy alto nivel que llevan 20 años demostrando que la limpieza funciona", comenta Manuel Correro. Otros culpan a vecinos incívicos que parecen no estar por la labor de mantener limpia la ciudad, ensucian las calles y dejan las bolsas de basura fuera. En las redes, algunos algecireños se quejaban de que en su bloque lanzaban toda la suciedad por la ventana, incluso bolsas de basuras completas que caían en los patios de los bajos. Son los pocos quienes piensan que ambas partes comparten la responsabilidad y que es más que necesario que tanto la población como el Ayuntamiento se pongan las pilas.

Por ello, la Coordinadora de Algeciras Sur, integrada por nueve asociaciones de vecinos de esta zona, movió ficha y se reunieron con responsables del Ayuntamiento y de la empresa municipal de limpieza, Algesa, para presentar sus necesidades en esta materia.

La ciudad reclama mobiliario y limpieza y el Consistorio y Algesa son conscientes de ello. Es por esto que las tareas de renovación ya están en marcha, distribuyéndose 175 contenedores metálicos con una capacidad de 2.400 litros. Otro paso más para enriquecer el servicio se logró hace poco con la firma del convenio de Algesa que mejora las condiciones de los trabajadores. También se están llevando a cabo tareas de desbroce en las distintas barriadas, pero la lentitud de la operación no ayuda a calmar a los vecinos.

Algeciras se mantiene a la espera, no le queda otra. Algunas calles ya han podido ver los cambios, por fin han llegado papeleras o contenedores funcionales. Otras aún desconocen siquiera si van a conseguirlos.

Esto en cuanto al mobiliario urbano, pero, ¿qué ocurre con el servicio de limpieza? En La Piñera se quejan de su barrendero, que "deja mucho que desear. Todos los días tenemos que dar quejas porque si barre la acera de la izquierda no barre la de la derecha y viceversa", comenta Leonardo Bernal. En Rinconcillo a veces no le ven, si está de baja o de vacaciones nadie suple su puesto. En El Cobre, "los barrenderos solo limpian la carretera principal, a los callejones nunca llegan y yo muchas veces salgo a mi puerta y la tengo que limpiar yo", cuenta una vecina de la barriada. Pero son más las que se muestran contentas con el servicio y se compadecen de estos profesionales por la limpieza extra que deben realizar a causa de la actitud de algunos vecinos. Lo que sí echan de menos algunos son las hidrolimpiadoras, camiones con agua caliente a presión. "El suelo alrededor de los contenedores es asqueroso, te quedas pegado en él cuando vas a tirar la basura, eso, si tienes espacio entre las bolsas que dejan por los lados", comenta un vecino de Capitán Ontañón.

SOLUCIONES

El problema de la limpieza es real, y ahora lo que se necesitan son soluciones. El Ayuntamiento ya esbozó una nueva planificación establecida para optimizar el servicio durante la reunión con la Coordinadora Algeciras Sur y comentó que completaría con más mobiliario urbano que llegará antes de que finalice el año.

Los presidentes de las asociaciones que incluyen la plataforma se muestran satisfechos porque ven cambios y están a la espera de que realmente se materialicen las promesas. Pero no pasaron por alto la culpa de los vecinos, porque pidieron "una campaña de concienciación para que la gente se vaya informando de cosas que desconoce como los puntos limpios de Algeciras", comenta Antonio González, presidente de la Coordinadora Algeciras Sur, con la intención inculcar a los vecinos unos hábitos de limpieza y aportarles información de interés, como los horarios de tirada de residuos. Además, piden sancionar a todo aquel que arroje basura para que así escarmienten. "Hace falta que se sancione porque no es normal que pongan contenedores nuevos y la gente siga tirando basura en el suelo", indica Jorge Yera, para quien es necesario multar a los dueños de los perros que no recogen sus excrementos, problema que comparte con muchas barriadas más.

"Es fundamental coordinarse con las mismas asociaciones para intentar mejorarlo todos juntos", cuenta González. Con una problemática como esta es necesaria la participación y fuerza de voluntad de todos para conseguir mejorar en este ámbito.

"Ahora se da una imagen patética de la ciudad", comenta González, a lo que añade que "si estamos intentando cambiar la imagen de Algeciras no podemos tener una ciudad en la que se acumulen enseres, falten papeleras y los contenedores estén rotos. Hay una ordenanza y tiene que cumplirla tanto el Ayuntamiento como el ciudadano".