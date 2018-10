Ocho arrestados al introducir tabaco por el río Guadiaro

La única patrulla del Puesto de Guadiaro y en colaboración con la PAFIT de la Línea y el servicio marítimo de Algeciras consiguió el pasado martes detener y poner a disposición de Policía Judicial a siete adultos y un menor por delitos de contrabando, desobediencia y atentado contra los agentes de la autoridad. Fueron arrestados cuando intentaban introducir por el río Guadiaro una gran cantidad de cajas de tabaco, de las que fueron intervenidas 33 y las tres embarcaciones enumáticas en las que las transportaban. Eso no evitó que esparcieran por el agua gran parte de la mercancía para intentar evitar la acción de los agentes. "El río padeció una romería de gente intentando coger la mercancía",explicó la Asociación Unificada de la Guardia Civil en una nota en la que pone este caso de ejemplo para denunciar los problemas que generan la falta de agentes en la provincia de Cádiz, especialmente en el Campo de Gibraltar, en los días de más afluencia de pateras. "No se puedan atender con la diligencia necesaria otras incidencias de seguridad ciudadana". "Seguimos reclamando que el aumento de agentes en la provincia sea cuantioso, para poder hacer frente a todas estas necesidades, y poder prestar un servicio al ciudadano como es debido, porque la profesionalidad de nuestros compañeros está más que comprobada y demostrada diariamente, aunque no siempre reconocida por la propia institución como es debido", explica el colectivo.

"Estos días, hemos vuelto a tener incidencias con la inmigración y la falta de coordinación con respecto a los protocolos a aplicar, ya denunciada por AUGC", subraya la asociación en una nota en la que explica que "esto supone que en ocasiones no se puedan atender con la diligencia necesaria otras incidencias de seguridad ciudadana, debido a la falta de patrullas que puedan cubrir estas novedades, y en cantidad de ocasiones, esto supone un sobreesfuerzo extra que nuestros compañeros afrontan con determinación".