El alzamiento militar de 1918 (I)

Aquel enero de 1918 en nuestra ciudad, iba a ser diferente a los tradicionales meses invernales, donde siempre reinaba el frío húmedo de la zona; aquel mes de enero en el que por fin, y tras cuatro años de larga lucha, había indicios de que el final de la Gran Guerra estaba cerca, en nuestra ciudad además del tiempo gélido, imperaban el desconcierto y la preocupación.

En una pequeña población como la algecireña de aquellas primeras décadas del siglo XX, cualquier detalle que rompiera la rutina diaria no pasaba desapercibida para la población en general. Se sabía de la insatisfacción a nivel nacional del ejército, se conocía el inconformismo que la parte intermedia de éste sentía ante la despreocupación del gobierno por los mandos intermedios...Pero los grandes centros de poder estaban muy lejos de la Plaza Alta, aquí como mucho -erróneamente- se pensaba que las tropas destinadas en la localidad, asumirían sin rechistar las resoluciones que se tomaran en las grandes mesas decisorias; pero la realidad, no fue así...

Aquella frío amanecer de enero, los tradicionales vendedores de la plaza de abastos, como Dolores Fernández ó Manuel López, que tenían arrendada las casillas -también llamadas cajón-, propiedad de Cristóbal Morilla Díaz, dando frente a la calle Soledad, pudieron observar el inusual movimiento de fuerzas del orden público que desde primeras horas, se encontraban desplegadas por las calles cercanas a la Plazoleta de los Caballos, donde se situaba el importante cuartel de Caballería, sede habitual del alto mando militar de la comarca. El día anterior, la prensa nacional que llegaba hasta nuestra ciudad en el ferrocarril, informaba que: "La Junta de Defensa de Sargentos y Brigadas, habían elegido el 4 de enero para la entrega de un mensaje dirigido a los Altos Poderes del Estado, apoyado con más de 15.000 firmas, haciendo constar sus reclamaciones". A raíz de aquel documento, se habían dado todo tipo de ordenes en todos los acuartelamientos del país para controlar la situación, mientras que en nuestra ciudad, se optó en principio por la apariencia de normalidad: "Fueron llamados al cuartel los sargentos de guarnición en esta Plaza y se les hizo entrega de los pasaportes y licencias absolutas". Posteriormente como exhibición de autoridad: "Fueron firmando -los sargentos-, primero unos cuantos y luego casi todos, la renuncia a formar parte en el futuro de toda Junta de Defensa creada ó por crear". La aparente tranquilidad que reinaba aquel día de enero próximo a la festividad de Reyes en Algeciras, no estuvo exenta de tensos momentos; el día anterior como así lo expresa el documento consultado: "Los rumores que corrían por la ciudad motivaron una prolija investigación […], tras la firma de los sargentos la situación tomó mejor aspecto […], durante toda la noche ha estado patrullando la Guardia Civil por toda la Ciudad, y el Cuerpo de Vigilancia ha prestado también su concurso. Las rigurosas medidas adoptadas -prosigue el documento investigado-, no han tenido aplicación ya que afortunadamente nadie ha tratado de turbar el orden -anunciaron desde instancias militares-, la incomunicación telegráfica y telefónica es absoluta; y en Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada, tampoco tienen noticias alguna de Madrid. Aunque se dice que es por causa de los temporales; sin embargo, probablemente no pasará nada". El pueblo llano estaba confuso, se preguntaba con bastante inquietud ¿que estaba pasando en los cuarteles?, más allá de los efectos de una posible asonada o pronunciamiento de "los de antes", de los que hablaban padres y abuelos, el temor estaba en los jóvenes algecireños que cumplían su servicio militar en el cercano cuartel de El Calvario. Las asiduas tertulias en los establecimiento y comercios de la localidad como la que se conformaba en el número 3 de la Plaza Juan de Lima (Plazoleta de la Caridad), propiedad de Dña. Josefa Delgado León, viuda de Francisco Simino Pajares, aunque el alma del negocio era su hijo Manuel; ó, el también establecimiento de calzado de Trinidad Díaz, sita en la calle General Castaños, ó que decir de los habituales clientes del renombrado "Restaurant Colón", abierto en la calle Prim (antes Torrecilla), propiedad de la sociedad formada por Alberto Abecassi y Andrés Zino Peralta, importantes hombres de negocios siempre ausentes, dejando el popular establecimiento en las seguras manos de su hombre de confianza y encargado Antonio Uría, en todos estos locales abiertos al publico, se comentó la atmósfera de preocupación e inseguridad que invadía a nuestra ciudad aquella vísperas del día de Reyes de 1918.

Tanto fue así la importancia que adquirió la rumorología local -llegándose a comentar que varios sargentos detenidos fueron conducidos a la Isla Verde-, que el mismo Gobernador Militar del Campo, se vio obligado a hacer publica la siguiente nota: "Algeciras á 5 de Enero de 1918. El Ministro de la Guerra me dice: He dado á prensa y deseo que VE conozca y facilite la publicidad á la nota siguiente. El Ministro de la Guerra ha seguido con toda atención el movimiento iniciado por las clases de tropa varios meses antes de formarse el actual Gobierno para constituirse en Juntas de Defensa. Ha hecho todo lo posible para evitar esa asociación á espaldas de sus jefes y no obstante las exhortaciones de los mismos, han gestionado con activa propaganda por parte de algunos entre todos los cuerpos del Ejército. Esos actos ilícitos -prosigue el comunicado hecho público por la primera autoridad militar del Campo-, no podrían atribuirse siquiera al propósito de que fueran atendidas legítimas aspiraciones de las clases de tropa porque reiteradamente ha anunciado el Ministro que prepara reformas para las cuales, había abierto una información que está á punto de terminar. Los Generales, Jefes y Oficiales cumpliendo órdenes, instrucciones del Ministro han venido haciendo gestiones cerca de esas clases, para disuadirlas de constituir las Juntas, procurando mantener la natural relación con sus Jefes para recoger aquellos anhelos de mejoras. El Ministro llegó á convencerse de la inutilidad de todos esos esfuerzos y que personas extrañas al Ejército, alentaban más ó menos directamente esos movimientos y los encaminaban á graves perturbaciones de orden público, que seguramente no estaban en el pensamiento de las clases de tropa, inclinadas la agrupación con la mayor sencillez de espíritu y creyendo con ello podrían mejorar su situación. No era posible consentir que ese estado de espíritu fue aprovechado para perturbar, una vez más la paz pública, y al tener noticias de que a eso se iba, rápidamente decidió el Ministro con resolución y disciplina, prohibir en absoluto la constitución de asociaciones. Es de advertir que algunas de las clases de tropa viajaban sin permisos de sus Jefes, y de guarnición á guarnición se comunicaban por medio de claves. A ello obedece la decisión adoptaba en el día de ayer de licenciar inmediatamente, a todas clases que constituían esas Juntas y exigir juramento á los demás de no intervenir en ellas ni persistir en las gestiones de organización que venían haciendo, decidido el Ministro á cumplir estrictamente, y con toda firmeza esta determinación. Las precauciones adoptadas para que al mismo tiempo se ejecuten en toda España esas órdenes explican interrupción de las comunicaciones telegráficas de que ayer habla la prensa. Razón tiene el Ministro -comienza la conclusión de la pública nota del Gobierno Militar-, de que no obstante sus ruegos reiterados, personas de alta categoría con sus secretos trabajos, con sus excitaciones y halagos á esas clases de tropa, en los momentos actuales y algunos periódicos con noticias fantásticas y alarmistas, colaborando con la labor de los perturbadores del orden público, hayan ocasionado el despido en el Ejército de algunas de esas clases que no han tenido presente las obligaciones que impone el servicio de armas. El Ejército no puede vivir sin disciplina y el Ministro recibe constantemente la adhesión de Generales, Jefes y Oficiales, y la manifestación de estos de alejarse por completo de toda función política para llegar á la total normalidad. El Ejército está dispuesto á proseguir serenamente esta labor que los hombres de buena voluntad reputaran tan moderada como indispensable". Finalizando el comunicado hecho público, con una frase expresada por el Presidente del Consejo de Ministros: "Ningún organismo del Ejército le ha exigido la adopción de las medidas que se están cumpliendo. Firmado. D. José Villalba Riquelme". Curiosamente mientras España vivía tan confusos momentos en su ejército, en la ciudad de Brest Listovak, se firmaba el armisticio entre los Imperios centrales y los rusos, inmersos estos últimos en su revolución, de donde saldrían "ideas", que algunos temían germinaran en el ejército español.

Días después, los miembros de las Juntas licenciadas -brigadas y sargentos-, también hicieron público su comunicado: "Al publicar la Junta del Arma de Infantería su escrito, las clases de tropa se vieron sorprendidas por la existencia de unos organismos, que no alcanzaban á recoger las legitimas aspiraciones de una parte muy respetable e importante del Arma de Infantería. Como los meses transcurrían sin que las Juntas de Oficiales mostraran el menor deseo de favorecer á las clases de tropa, y como quedara incumplida la Ley de 15 de julio de 1912, en que se trata de las Academias regionales, donde hubieran podido obtener el empleo de oficiales una vez aprobados los estudios oportunos, los brigadas y sargentos decidieron dirigirse á todos sus compañeros sin distinción de Armas ni guarniciones, por medio de una circular en la que no se pedía otra cosa que solidaridad para perseguir todos juntos el mejoramiento y dignificación de las clases. A las excitaciones de los madrileños contestaron muchos brigadas y sargentos de provincias avisando de su adhesión. El resto de las clases de tropa de las demás guarniciones, se adhirió a las Juntas constituidas al propio tiempo en Valencia. En vista de ello y para unificar los trabajos -prosiguen los suboficiales en el documento consultado-, la Junta regional de Madrid envió un delegado á Valencia, poniendo como condición precisa para la definitiva formación de las Juntas el que a ellas no debían de mezclarse elementos extraños, inspirándose en sentimientos de amor al Ejército y de respeto á la disciplina. Puesto de acuerdo se pensó en elevar un mensaje al Ministro de la Guerra, firmado por todos en el que se hacían protestas de que jamás pensaban en fines políticos. Enviado este documento á Valencia para que lo suscribieran los sargentos y brigadas de aquella guarnición, la Junta regional de Madrid no acordó más que felicitar al Rey en el día de su santo y enviar un canastillo de flores a la Reina Victoria Eugenia". La aparente normalidad que se pretendía dar en las calles de las ciudades y pueblos de España, no estaba exenta de la lógica vigilancia y control. En Algeciras, se había convertido en tradicional el baile que con motivo del día de Reyes se organizaba por parte de diferentes instituciones recreativas; la llamada Unión Juvenil previo permiso solicitado a Orden Público -tras el cual y según el reparto competencial se encontraba el Gobierno Militar-, había preparado el siguiente programa, dividido en tres partes: "1º.- De 7'30 á 9'30. Baile Infantil en el que se hará un sorteo de bonitos juguetes entre los niños asistentes. A cuyo baile además de los socios, sus familias e invitados; tendrán libre acceso cuantas personas vayan acompañando niños disfrazados ó decentemente vestidos. La numerosa clientela infantil que goza á todas horas el escaparate de establecimiento del señor Millán, donde se exponen los juguetes, es buena prueba del entusiasmo despertado entre estos por el baile. 2º.- Concierto del Regimiento de Extremadura de 9'30 á 10'30, interpretando fantasías de las preciosas obras El Asombro de Damasco y Los Granujas. Y la tercera parte es el gran baile, cuyo programa habrá de ser interpretado y alternado con la brillante orquesta de Don Manuel Pastor (el maestro Pastor, tocaba el órgano en la parroquia de la Palma), la banda de Extremadura, siendo los números musicales los más modernos en éste género". El permiso se otorgó con reticencias dadas las circunstancias.

Continuará