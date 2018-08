Una alcaldesa sevillana protesta por el envío de menores migrantes

La alcaldesa de Gelves (Sevilla), la socialista Isabel Herrera, ha elevado quejas a la Junta de Andalucía y el Gobierno central por enviar a un centro del municipio a 80 menores migrantes no acompañados rescatados en el Estrecho. La regidora sostiene que estos menores han provocado inseguridad y protestas entre los vecinos, "más aún a punto de empezar la feria".

A través de la web oficial del Ayuntamiento de Gelves, Herrera comunicó la queja por este asunto ante la delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla, María Esther Gil Martín, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Mari Ángeles Fernández Ferreiro. La alcaldesa, que ha convocado una junta local de seguridad urgente para tratar esta situación, aclaró que "no son delincuentes, sino menores tutelados, pero se ha de estudiar el caso ante la preocupación de los vecinos". La regidora añadió que el gobierno de este municipio "no entiende" que se hayan ingresado a estos menores migrantes en el referido centro "sin que nadie le hubiera comunicado nada oficialmente".

Herrera señaló que tuvo conocimiento de estos hechos debido a que la Policía Local recibió algunas llamadas de vecinos en las que alertaban de la presencia de los menores en algunas calles céntricas del municipio. "Por tal motivo me he comprometido a depurar responsabilidades", dijo. El Ayuntamiento de Gelves aclaró que estos menores no están en régimen cerrado, pero que se han producido algunas situaciones de "inseguridad" en el pueblo por su presencia.

La entidad en la que están ingresados ha explicado al Consistorio que son atendidos por diez monitores por turno y cuentan con traductores y educadores. Sus responsables se han comprometido con la alcaldesa a reforzar las medidas de seguridad para evitar que los menores menos adaptados generen malestar entre la población.

La alcaldesa, por su parte, mostró a los responsables del centro su "desconcierto" ante la falta de comunicación "y les advirtió de su responsabilidad en cualquier incidencia que se produzca".

Una vez concluida la junta de seguridad, Herrera destacó la unión de todos los partidos políticos locales para "acallar las voces que crean desconcierto" y lanzan mensajes "extremos" contra el acogimiento temporal de los 80 menores migrantes. La regidora dejó claro que la seguridad está garantizada para las fiestas patronales ante el aumento de efectivos de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Policía Local.

Herrera explicó a Europa Press que el resto de partidos se han "puesto a disposición" de la Alcaldía para abordar la situación. Detalló que en la junta local de seguridad se abordaron los refuerzos por parte de los cuerpos de seguridad, así como del Samu, para las situaciones derivadas de esta acogida y ante el desarrollo de las próximas fiestas.

La alcaldesa admitió que no existe ninguna situación de inseguridad y recordó que no hay denuncias por problemas con estos menores, que "no son delincuentes, sino que sólo están acogidos temporalmente". La primera edil de Gelves mostró más preocupación por que pudiera producirse una pelea por actitudes "xenófobas". En este punto, añadió que "se ampliará la seguridad para que todo esté en calma y los menores también estén tranquilos y seguros". "La seguridad está garantizada", incidió la alcaldesa, quien destacó la comunicación "fluida" con la Junta en este asunto. Herrera llamó a la calma porque "siempre hay grupos xenófobos en las redes sociales". Con estas declaraciones aludía a un "altercado" entre niños de 15 años del pueblo y del centro, pero ante el que, por el momento, no hay ninguna denuncia".