La actividad urbanística se reactiva en San Roque

El Ayuntamiento de San Roque celebra la llegada de inversiones al municipio y el repunte en la actividad urbanística. El emprendimiento de proyectos contempla desde los relacionados con la promoción turística, que se centran en la zona de Sotogrande, a la industria, donde incluso empresas ya veteranas hacen frente a nuevos retos.

El Consistorio consideró ayer en un comunicado que el impulso a la construcción es patente. A promociones en marcha como una junto al Club de Golf La Cañada, o las dos que se están llevando a cabo en la Alcaidesa, se suman otras a punto de comenzarse, como la que se ha presentado en La Marina de Sotogrande. La suma de los cuatro proyetos arroja un total de 400 viviendas. Se tratan de edificaciones de alta calidad que se destinan a residencias turísticas para familias con un alto poder adquisitivo.

La falta de plazas hoteleras en el municipio se intenta paliar con proyectos como el que tiene el Casino Admiral San Roque y la rehabilitación de los bungalós. Esta obra se encuentra en avanzado estado y supone 26 habitaciones más. La empresa tiene previsto a más largo plazo la construcción de un hotel con spa de 50 habitaciones. El Consistorio busca que dos fincas de propiedad municipal en San Roque Casco puedan destinarse a alojamientos turísticos.

Según el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, "es importante para los inversores el encontrarse con un gobierno estable, ya que les da confianza a la hora de negociar los distintos aspectos de la implantación. Porque que nadie se equivoque: vamos a propiciar las inversiones, pero no vamos a regalar nada, y siempre se deben generar contrapartidas que beneficien a la población sanroqueña en general". "Los años de experiencia en el gobierno sirven para distinguir cuando se nos llega con el único objetivo de especular y cuando se nos presenta un proyecto sólido y factible. El municipio dispone de terrenos ya calificados suficientes para llevar a cabo inversiones de todo tipo y en todos los núcleos de población", explicó el regidor.

"Nadie me va a ver vendiendo humo como prometer un hotel de seis estrellas junto a Cala Sardina sin contar con un proyecto que al menos se haya comentado con la Junta de Andalucía, que debe decir si es viable o no. Esas cosas forman parte de un pasado que creo que los sanroqueños no quieren repetir", concluyó.