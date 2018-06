Sin los abanicos de Joaquín

La noche supone una soberbia fuente de ingresos para muchos. Para el sector del taxi, con más peso. Dos taxistas discutían ayer bajo las escaleras de acceso a la parada la escasa carga de trabajo de la tarde. "Los toros y poco más", espetó el uno. "Habas contás, José Luis", respondió el otro.

El ferial fue ayer más fresco que nunca. El viento ligero que se levantó en los albores de la tarde supuso una tregua a los calores de justicia a los que se han expuesto los algecireños días atrás.

La Feria comienza a pasar factura y se notó en los rostros de muchos y muchas que entraron al Real el sábado y están en busca y captura por sus familias. Hubo quien protagonizó bostezos de cincuenta euros, que es a la boqueada lo que las de Huelva a las gambas: calidad.

El Ayuntamiento ofreció su tradicional almuerzo a los mayores del municipio. Mayor no atañe soso ni aburrido y la mayoría de estos prolongaron los postres hasta bien entrada la tarde. No faltó Los Diablos. "Oh, July, te quiero cantar/ El principio de mi nueva vida, el final de mi soledad".

El Partido Comunista rindió homenaje en Los Peces a María Aniado Ortíz, militante de La Línea recientemente fallecida. APM Terminals hizo entrega de las becas que permitirán la consecución de proyectos sociales. La terminal de operaciones ha donado 40.000 euros a asociaciones como Orión, Apadis o Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar.

Al filo de las 18:00 Joaquín preparaba sus abanicos en las escalinatas. Joaquín Martínez (Olivenza, Badajoz, 1951) viaja feria por feria vendiendo abanicos que decora a mano. Hubo un tiempo en que los pintaba con acrilíco, pero cuando la pintura agarraba no se podía abrir. La gente se le quejó, con razón. Empieza la temporada en la de su ciudad natal y de ahí parte hacia el resto de España. Cada año arriba en Sevilla, Ronda, Málaga o Pamplona. Es la primera vez que acude a trabajar a Algeciras. Le ha movido la reaparición de José Tomás. Lleva quince años en el oficio. Hay plazas que conoce mejor que sus puntilleros.

El Callejón celebró su comida de socios e hizo entrega de su premio al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La Mesa Técnica de Seguridad instó a los usuarios y visitantes a no sacar de las casetas vasos de cristal bajo ningún concepto.

En El Pito se reunió la directiva de Farolillo. La mesa la presidió el incombustible Antonio Quintero, flanqueado por Jesús Roldán, Diego Castañeda o Manuel Ruiz, entre otros.

Gaspar Reos disfrutó de una buena mesa junto a su mujer Lola en Los Curiales. El futbolista del Algeciras CF Adrián Maiquez se dejó ver por el Real junto a su esposa Soraya Rojas. Quizás estuviera celebrando sus recién estrenados treinta y tres años.

Jaleo en Los Jueves, hasta la bandera; y en la peña Miguelín. La familia Oliva almorzó fuera del recinto ferial y acudió para tomarse la tensión antes de presenciar la corrida de Zalduendo, hierro extremeño, como Joaquín, el de los abanicos, que ayer apalabró cuatro con la silueta de José Tomás. La venta le fue muy bien pese a la brisa que bajó la temperatura del parque feria. En la remesa de material no tenía ninguno de Tomás, así que anoche en el hotel tuvo que dibujar al diestro de Galapagar.