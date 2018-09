Vecinos del Rinconcillo denuncian que sus gatos son envenenados

Duquesa, una gata con nombre de protagonista de película que vive en el Rinconcillo, ha estado a punto de morir envenenada. El sábado salió al patio de la vivienda que comparte con una familia y comió de unos trozos de jamón cocido. Alguien había introducido dentro un veneno que la provocó un fallo orgánico. Cuando su dueña bajó a desayunar la encontró en el suelo, dando convulsiones. Rápidamente la recogió y se puso a buscar un veterinario. El tercero que visitó, en San Bernabé, estaba abierto. Allí Duquesa se quedó internada con un tratamiento mientras se debatía entre la vida y la muerte. Fue a la vuelta a casa cuando su dueña descubrió los trozos de jamón cocido en el suelo envolviendo un extraño mejunje. Tras hablar con el veterinario confirmó que la gata había sido envenenada. Alguién le había lanzado la comida contaminada por encima del muro al patio para matarla. Y no es la primera vez. Hace un año y medio le sucedió exactamente lo mismo. El animal enfermó y fue el veterinario el que le comunicó a la familia que sospechaba que habíasido envenenada. Entonces los propietarios del animal lo dejaron pasar. Esta vez no. Yuliana Pereira, hija de la dueña de Duquesa, colgó el sábado por la noche un post en Facebook denunciando lo que había sucedido. El grito indignado de esta algecireña llegó a otras personas que la advirtieron de que no es la primera vez que sucede. Desde hace algo menos dos años se han dado entre cuatro y cinco casos de gatos envenenados en el Rinconcillo. Hace unos meses, en el mismo barrio falleció otro felino de un disparo que lo atravesó de lado a lado.

Duquesa ha mejorado mucho en las últimas horas. "Ha salvado la vida dos veces", recuerda Yuliana Pereira, mucho más contenta tras recibir la buena noticia pero igualmente preocupada por lo que ocurre en el barrio. Esta chica tiene un sobrino de un año y medio que nada siempre por la casa. ¿Qué hubiera sucedido si el pequeño coje un trozo de jamón cocido con veneno y se lo echa a la boca?

La dueña de la gata atacada acudió con ella al veterinario ayer para una última revisión y para recoger un informe de lo que le ha sucedido. Con él tenía previsto acudir a la Policía para que investigue quien ha intentado matar a Duquesa y a otros gatos del Rinconcillo.