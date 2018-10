UGT denuncia despidos en la cafetería del hospital de La Línea

El sindicato UGT denunció ayer varios despidos en la empresa Serunión, adjudicataria del servicio de la cafetería del hospital de La Línea, a los tres meses de haber asumido el contrato. La central sindical sostuvo que esta compañía suscribió el contrato el pasado 29 de junio, subrogando a la plantilla que ejercía en el antiguo hospital.

"Serunión argumenta para justificar los despidos que no tiene asignado el servicio de comedor de guardia del hospital. Y que como consecuencia de ello disminuye su actividad productiva y volumen de demanda. Son unas razones que desde la UGT no compartimos, ya que cuando le adjudicaron el servicio eran conscientes de todo. No pueden ahora, tres meses después de su adjudicación, alegar lo contrario. Serunión no puede echar la culpa a la administración sanitaria ni, por supuesto, a los trabajadores", apuntó el sindicato.

La UGT reclama la readmisión de los trabajadores perjudicados y la rescisión del contrato para garantizar los derechos laborales del personal despedido.