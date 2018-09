Tarifa, rumbo a nueve días de alegría

Los tarifeños llegaron ayer por fin a marcar sus días grandes en el calendario. La última de las ferias del Campo de Gibraltar, la de Tarifa, arrancó anoche marcada un año más por la presencia del viento de levante, las ganas de diversión, las palabras de bienvenida del párroco Antonio Jesús Garrido y la coronación de Alejandra Braza y Julia Toboso como reinas juvenil e infantil.

La coronación cambió este año su emplazamiento desde el tradicional Cinco de Oros a los pies de la Calzada de Sancho IV, en pleno corazón del casco histórico y junto a la parroquia de San Mateo que hoy recibirá a la patrona, Nuestra Señora de la Luz.

Antonio Pérez Notario dirigió la gala de coronación, llamando al escenario a las cortes infantil y juvenil. Primero subieron las pequeñas damas Daniela Fernández, Edurne Petisme, Lucía Rodríguez, Daniela Fuentes, María Serra, María Romera, Claudia García y Paula Navarro. Completaba el cortejo infantil la reina, Julia Toboso.

Luego hicieron lo propio las damas juveniles, Andrea Perea, Luz Blanco, Ángela Sáenz y Rosario León, quienes acompañarán durante las fiestas a la reina juvenil, Alejandra Braza.

La representación institucional estuvo encabezada por el alcalde, Francisco Ruiz, y el concejal de Fiestas, Daniel Rodríguez, aunque congregados en la empedrada calle estuvieron prácticamente todos los representantes municipales para seguir el primero de los actos oficiales del amplio programa.

Ya con sendas cortes en el escenario, Julia Toboso recibió la corona al igual que Alejandra Braza. Ambas desearon lo mejor para sus vecinos en este efímero reinado. A continuación, fueron impuestas las bandas de las dos cortes de honor.

Cubierta esta parte de la gala, fue el turno de ensalzar a la localidad de Tarifa desde el atril. Correspondió el encargo al párroco Antonio Jesús Garrido. "Éste es mi pueblo y lo que aquí se siente, éste es mi paraíso, esta es mi feria, éstas son las fechas en los que me encuentro, hablo, bailo, callo o me emociono con los míos, porque en éstos días, una mirada, un baile, una lagrima te pone en contacto con aquel que quizá no ves a lo largo del año. Es esto es lo que yo humildemente vengo hoy a anunciar y pregonar, un puro sentimiento tarifeño", fueron algunas de las palabras del primer tramo de su intervención, tras haber pasado los primeros nueve años de su ejercicio sacerdotal en la localidad.

Además de resaltar los atractivos del municipio y la alegría propia de estas fechas, el pregonero puso en un lugar preferente de su intervención a la patrona, Nuestra Señora de la Luz. Garrido resaltó la tradición de la cabalgata agrícola y dejó un encargo al municipio: "Qué feliz seríamos muchos si algún día el Ayuntamiento de mi pueblo le añadiera el título de Mariana a nuestra ciudad, y así mi pueblo fuera para siempre Muy Noble, Muy Leal, Heroica y Mariana Ciudad. Tome nota mi Ayuntamiento. La historia de ésta Ciudad siempre ha ido unida a la historia de su Reina". Estas palabras despertaron aplausos, dado el fervor que despierta la centenaria imagen de la patrona.

El arranque de las fiestas en pleno centro se dejó notar especialmente en los negocios de hostelería. Aunque en Tarifa no es necesario gran aliciente a estas alturas del año para llenar bares y restaurantes,

Cumplido con el protocolo, la actividad se trasladó al recinto ferial. Aunque aún quedaba un buen rato para el encendido del alumbrado extraordinario (a medianoche), las casetas y las atracciones ya estaban activas. Había ganas de fiesta y eso se notaba en las casetas, con buen ambiente, los primeros brindis por la Feria y copas de bienvenida para los socios. Casetas como Los Veteranos celebraron eventos como el día del pescaíto, con buena acogida, para así tematizar su oferta conforme al avance de las celebraciones. Al igual que en el resto, la fiesta duró hasta bien entrada la madrugada.