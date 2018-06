Tarde sin papeles

Hasta la bandera en Las Palomas. Casi dos horas antes del inicio de la segunda corrida de abono en el coso algecireño ya se vio presencia de público en los aledaños de la plaza.

Un vecino de la barriada algecireña Los Toreros -que le viene al pelo ser taurino- se acercó a la taquilla al filo de las 17:30. Preguntó si había disponible alguna localidad en sol. Ni de sol, ni de Marisol. Las Palomas colgó el No hay billetes al mediodía y desde ese momento no se produjo devolución alguna.

La tarde en el anillo exterior de la plaza de toros tuvo expectación. Muchos fueron los curiosos que se acercaron hasta el coso por si coincidían con alguna personalidad de la farándula. Empresarios del Ibex 35 como Pedro Trapote y el presidente de Endesa, Borja Bravo, acudieron a la corrida de Zalduendo, en la que también se dio cita el cantaor José Cortés Pansequito.

De la sociedad algecireña pocos quisieron perderse la segunda corrida de Feria. A la cita acudieron, entre otros, el presidente de la sección de la Audiencia Provincial en Algeciras, Manuel Gutiérrez Luna; el máximo goleador de la historia del Algeciras Club de Fútbol, Julio Cabello; el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel Delgado; el expropietario de la plaza de toros, José Luis Lara; y el director de Acerinox, Antonio Moreno.

La actividad de los reventas en los exteriores de la plaza fue incesante. Hubo quien confesó a este periódico haber recibido hasta diez ofertas en menos de cinco minutos. Una de ellas no fue baladí: treinta euros una barrera. A pique de que hubiera sido la del parking Escalinata.

En las puertas de los tendidos se formaron grandes colas. En sol la fila dificultó la llegada de las furgonetas de cuadrillas al patio de caballos. En el tendido 3 la espera fue más larga. Media hora antes del inicio del festejo la fila se extendía a casi cien metros.

El goteo de gente no se diluyó hasta casi pasados veinte minutos de las 19:30. La interpretación del pasodoble Miguelín, as del toreo por la banda Amando Herrero provocó prisas y alguna que otra carrera. Los azulejos no son buenos amigos y hubo quien le perdió la cara al equilibrio.