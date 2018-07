Tarba Energía rescata el proyecto para buscar gas en la campiña de Tarifa

La empresa pretende ahora reeditar los estudios de hace 62 años y valorar, a resultas de los mismos, si hay posibilidades de explotación comercial de este recurso energético. "No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Hay estimaciones que incluso hablan de gas suficiente como para el consumo de España en un año, pero no hay certeza", reconoció Venturini. La comercialización del gas sería posible por la existencia del gaseoducto que pasa por el término municipal como vía de evacuación.

La compañía descarta el 'fracking' por innecesario y antieconómico

Un mensaje preventivo para la tranquilidad. La compañía Tarba Energía remachó que, en caso de hallar gas en cantidad suficiente como para su extracción dentro del término municipal de Tarifa, nunca utilizará técnicas agresivas como el fracking (fractura hidráulica). Carlos Venturini, director del proyecto, precisó que el terreno no requiere el uso de esta metodología puesto que la composición del suelo es, mayoritariamente, de arenisca. "Se utilizaría el mismo método de explotación convencional de gas en areniscas que se emplea desde los años 60 en el Valle del Guadalquivir, sin riesgo alguno para la naturaleza ni la población", apuntó. Venturini apuntó que el fracking es una técnica para otro tipo de suelos que, además, no es aplicable por razones ambientales en Andalucía ni tampoco por motivos económicos. "Sería muchísimo más caro, además de innecesario. Para el fracking hace falta agua, que no hay en la zona, lo que obligaría a construir una desaladora y los costes se dispararían. Es inviable", tranquilizó el directivo de la compañía energética.