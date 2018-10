El Supremo avala el cambio de despacho del secretario de la alcaldía de Los Barrios

El Ayuntamiento de Los Barrios ha anunciado que la sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado la inadmisión de un recurso interpuesto por el secretario de alcaldía del Ayuntamiento contra la sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que daba la razón al Consistorio en el asunto del traslado de despacho del secretario de gabinete de Alcaldía a otra planta del edificio municipal. El funcionario había denunciado por considerar que se vulneraban derechos fundamentales al estimar que el cambio respondía a motivaciones políticas.

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación para la unificación de la doctrina proponiendo como contradictoria la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El pronunciamiento del Supremo tumba la sentencia del juzgado de Algeciras que declaró la existencia de vulneración de derechos en la actuación del Ayuntamiento y lo condenó a reponer al secretario en su despacho así como a una indemnización de 6.000 euros. El Ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dio la razón a la entidad local, señalando entonces que no apreciaba vulneración de los derechos. Ahora, el Supremo ratifica este pronunciamiento al no admitir el recurso.

En la sentencia del Supremo se señala que “el día 25 de junio de 2015 se dictó comunicación de reubicación de espacios físicos para el personal del departamento de la alcaldía, manifestando que las funciones del secretario de alcaldía seguirían siendo las mismas que las que se venían ejerciendo. La decisión del Ayuntamiento a la que se achaca ser constitutiva de discriminación por razón de ideología política es el traslado del secretario desde el despacho que ocupaba, contiguo al del alcalde, a otro ubicado en una planta distinta del mismo edificio, habiendo sido asignado el primero al nuevo jefe de gabinete”, según informó el Ayuntamiento de Los Barrios en un comunicado.

Sólo el juzgado de lo Social dio la razón en primera instancia al funcionario municipal

El Tribunal Supremo es tajante en esta sentencia: “La sala razona que en tal decisión no se aprecia el perjuicio invocado tratándose de un mero cambio de despacho, que sólo implica el traslado desde la tercera a la primera planta del mismo edificio, habiéndoseles respetado total y absolutamente sus funciones. No es una decisión in personam, contra el demandante sino una reubicación de espacios físicos dentro del edificio consistorial que afectó a otras seis personas más, que no consta fueran afines o afiliados al PSOE, lo que desdibuja la razón política o ideológica del cambio de despacho del actor; y que existe una razón objetiva para llevar a cabo dicha reorganización: el nombramiento de un jefe de gabinete como personal eventual de confianza, que es una figura con respaldo legal”.

El alcalde, Jorge Romero, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia. “Viene a demostrar que la decisión de cambio de lugar de trabajo no fue personal contra el demandante, sino una reubicación de espacios físicos dentro del edificio que afectó a otras seis personas. Algunos me acusaron de acoso laboral y de daño moral al trabajador y de discriminación, algo que en esta sentencia ha quedado demostrado que no existió “, valoró Jorge Romero.