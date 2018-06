Situación "insostenible" en los centros de menores de la provincia

El centro de menores Manuel de Falla de Jerez fue ayer el epicentro de la movilización provincial para denunciar la falta de medios en estas instalaciones públicas, así como el "hacinamiento" de los menores migrantes acogidos. La situación que se vive a diario en el centro jerezano -el pasado fin de semana había 43 menores cuando sólo hay 18 plazas- se repite también en los otros cuatro centros públicos de la provincia -hay uno en Algeciras y otro en La Línea-, más dos concertados.

La presidenta del comité de empresa de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud, y Políticas Sociales, Isabel Pajuelo, declaró que la situación es "extrema". "Los centros de menores están desbordados, el personal está exhausto y ya no puede más. Los chavales ya no caben ni en mantas extendidas en el suelo para dormir, a veces no hay ropa y a la hora de ducharse también hay problemas porque hay centros que llegan a más de 100 menores, cuando están capacitados para 20 o 22 personas, 24 como máximo", indicó.

El comité dice que el personal está "exhausto" y que hay centros que cuadruplican sus plazas

"Venimos arrastrando esta situación más de un año. Hemos intentado negociar con la Junta y nos han mentido de forma descarada. Vamos a ir a por todas hasta que esto se resuelva", subrayó Pajuelo. "Queremos hacer un llamamiento a la Administración para que solucione esta situación por el bien de los usuarios y de los trabajadores", añadió Antonia Segura, miembro del comité de empresa de Igualdad y Políticas Sociales.

Manuel Segovia, trabajador del centro de La Línea, reconoció que la situación "es desbordante". "Hace más de un año nos reunimos con el viceconsejero y prometió que se iban a hacer muchas cosas. No se ha hecho nada. Dicen que no hay presupuesto. Los menores vienen sin pruebas médicas y como son tantos se está tardando hasta un mes en hacérselas", aseguró. Segovia alertó de que esta falta de control ha provocado que se haya tenido que poner la crema para evitar la sarna. "¿Cuántas veces más me la voy a tener que poner? Eso no es un protocolo. Por el centro de la Concepción han pasado 800 menores en lo que va de año cuando tenemos 24 plazas", señaló este empleado, que denunció que en el centro de Algeciras hay un brote de sarna.

"A veces en cocina se está preparando comida para 40 y de repente llegan otros 40. Esto es a diario, y no de ahora. Ahora se ha agravado porque vamos a peor y no le dan solución", criticó Segovia. Un vigilante del centro jerezano relató que "la consigna es que los menores que traigan tienen que quedarse, da igual las plazas... Esta situación provoca ataques de ansiedad y hay educadoras que están mal".

Estos centros doblan su capacidad entre semana, mientras que los fines de semana el número de menores se triplica o incluso se cuadruplica, sobre todo el de la Línea.

Delegados del sector de Administración de la Junta de CSIF Cádiz acudieron también a la concentración -que llegó a cortar el tráfico en calle Zaragoza- recordando que han exigido "en numerosas ocasiones" a la Junta que cubra las vacantes en los centros para poder atender a los menores que llegan en pateras. Desde CSIF esperan que la Administración autonómica "tome medidas urgentes y eficaces para paliar la sobrecarga de trabajo que sufre la plantilla y solucionar el lamentable hacinamiento que sufren los menores acogidos".

Desde Ciudadanos, el diputado autonómico y portavoz en la provincia, Sergio Romero, recordó que el mes pasado preguntó a la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales "cómo pensaba gestionar esta Consejería la complicada situación de los jóvenes inmigrantes ex tutelados por la Junta de Andalucía". "Hoy nos encontramos que el centro que acoge a estos menores en Jerez se encuentra desbordado. Ya sabíamos que esto iba a pasar y por ello nos adelantamos a pedir explicaciones a la Junta", informó el diputado autonómico.