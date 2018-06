Sanz afirma que Rajoy ya anunció el plan para la comarca que plantea el Gobierno

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, afirmó ayer que el plan integral anunciado el viernes por el Gobierno central "no es una novedad porque quien lo impulsó fue el PP. Rajoy ya anunció un plan de acción especial con medidas específicas para La Línea y toda la comarca. Pido al PSOE que no haga demagogia y electoralismo", indicó Sanz en San Roque, donde se reunió la junta directiva provincial de los populares gaditanos.

El responsable del partido indicó que este plan "incluía medidas importantes tanto en materia de seguridad como en materia económica, de empleo y desarrollo social del Campo de Gibraltar. El que nos venden no tiene soporte económico, nadie sabe sus medidas y que si no tiene el respaldo de todas las administraciones tampoco tiene futuro".

Por ello, Sanz pidió al PSOE que "no lo venda como un proyecto novedoso, concreción en las medidas y que no juegue con los vecinos del Campo de Gibraltar para hacer demagogia y electoralismo porque se trata de algo que no se lo merecen".

El presidente popular también mostró su preocupación por distintas actuaciones realizadas en base a la "demagogia y la irresponsabilidad" e hizo un llamamiento al ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el Brexit y lo que representa para los intereses españoles en cuanto a Gibraltar, para "que no dé un giro de 180º y mantenga la posición sólida, moderada y responsable que ha tenido con Rajoy y no asuma riesgos que lo perjudiquen al Campo de Gibraltar".

Además, pidió "prudencia y responsabilidad" ante la inmigración porque "la demagogia y el electoralismo es peligrosa", por lo que hizo un llamamiento para que "no se precipite" y genere "un efecto llamada de consecuencias preocupantes, como se está demostrando en el Estrecho".