El SUP denuncia carencias higiénicas en el CATE de Crinavis

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia graves deficiencias higienico-sanitarias en el Centros de Atencion Temporal de Extranjeros (CATE) de Crinavis, en San Roque. El SUP señala que los agentes tienen que asumir tareas de cuidados médicos, sobre todo de enfermedades infecto-contagiosas como la sarna, "para los que no están preparados ni para los que tampoco disponen de medios".

"Los funcionarios policiales, en especial por la noche, deben encargarse y cerciorarse de que los migrantes, que padecen enfermedades infecto-contagiosas, lleven a efecto las medidas médicas prescritas por los sanitarios para su curación. Estas labores curativas, en las que los funcionarios policiales se ven implicados, se están realizando sin las debidas medidas de protección, asumiendo un riesgo los policías y sus familias al carecer de los medios y conocimientos médicos adecuados", señala el sindicato.

Los policías se ven obligados a realizar estas tareas, según denuncia el SUP, porque el personal sanitario es insuficiente en el CATE, sobre todo por las noches. "Tampoco hay servicio de intérprete en ese tramo horario, pero la recepción de migrantes a esas horas es habitual, incluso provenientes de otras provincias como Málaga. Por eso los funcionarios policiales se ven obligados a desarrollar unas funciones para las que no están preparados, corriendo un grave riesgo y a la vez las personas migrantes privadas de un adecuado servicio", continúa el sindicato, que recuerda que los refuerzos "siguen sin llegar" y que se llega a dar el caso de que ocho policías custodian cerca de 500 internos.