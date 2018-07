El SUP lamenta la antigüedad de los vehículos llegados a La Línea

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció ayer que dos vehículos que han llegado a la Comisaría de La Línea (Citroen Xara Picasso) para combatir el narcotráfico tienen más de 15 años de antigüedad y más de 150.000 kilómetros. "Estos son los maravillosos coches que han traído a la comisaría de La Línea para combatir el narcotráfico. Por lo menos ahora vamos a juego con los que les han puesto a la Guardia Civil", señaló en su perfil de Facebook el comité local del SUP, en referencia a los todoterreno también muy antiguos que recibió hace unas semanas el Instituto Armado.

El diputado socialista Salvador de la Encina reconoció que la afirmación del SUP es cierta y achacó a la labor del anterior Gobierno popular el hecho de que no haya medios adecuados para los agentes. De la Encina recordó que el 1 de agosto se pondrá en marcha el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que contempla una inversión total de 7,03 millones de euros, 1 millón para la adquisición "de forma inmediata" de vehículos y otros medios materiales.

"El problema de seguridad que se vive en el Campo de Gibraltar es la máxima prioridad del Gobierno. Llevamos solo 40 días y aún no hemos tenido tiempo para terminar el proceso para adquirir los nuevos medios. Además, se van a cubrir todos los puestos que hay vacantes en las comisarías de Algeciras y La Línea, algo que no se ha hecho en los últimos años", explicó el diputado socialista.

El plan, que esta semana ha sido firmado por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella Gómez, señala que el 100% de los catálogos de las comisarías de la comarca se cubrirá con comisiones de servicio. Además, se incrementarán las plantillas de los grupos especiales contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales y se reforzará la presencia de las unidades de respuesta e intervención.

El SUP también denunció que la Comisaría linense y sus alrededores están saturados de vehículos intervenidos en operaciones policiales desde hace meses. "Vehículos que han participado en delitos de narcotráfico, muchas veces objeto de prueba, se encuentran en plena vía pública a merced de cualquiera que ose alterarlos. Y no hablemos del grave problema de estacionamiento que tenemos para aparcar los vehículos policiales, que muchas veces deben quedarse en doble fila obstaculizando la circulación de calle Jardines", alerta el SUP.

El sindicato exige una solución a este problema "que llevamos meses soportando mientras Gobierno y Junta miran hacia otro lado, como de costumbre".

De la Encina también se refirió a la negativa del anterior Gobierno a iniciar los trámites para construir una nueva Comisaría en La Línea. "Rechazaron una propuesta que yo presenté para dotar de un millón de euros al inicio del proyecto", recordó.