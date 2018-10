QuieroCorredor, sobre mapas y medias verdades

En estos meses se han celebrado una serie de actos reivindicando la finalización del Corredor Mediterráneo en su tramo español con un encuentro final en Barcelona. Pero… ¿todo su trazado?

Como espectadores podríamos decir que ha sido puesta sobre la mesa la relevancia de la línea ferroviaria que discurre por el litoral y que abarca desde Algeciras hasta la frontera con Francia, pasando por ciudades tales como Antequera, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona y Gerona.

Sin embargo lo que no se ha dicho, ni tampoco se ha incluido en los mapas expuestos, es que el Corredor Mediterráneo incluye un tramo central que supone una conexión directa desde Algeciras hasta Madrid -pasando por Bobadilla, Córdoba, Linares y Alcázar de San Juan- con dirección hacia Zaragoza y Tarragona, punto este en el que se une al ramal costero de levante y que, entiendo, tiene la misma prioridad para Europa y, espero, para el Gobierno de España que el trazado dibujado en el litoral.

Pero quisiera ir más allá y recordar algo que se suele olvidar con frecuencia: la conexión ferroviaria Algeciras-Madrid también forma parte del Corredor Atlántico, a su vez incluido en la red básica de transportes. Es decir, ambos corredores, Mediterráneo y Atlántico, comparten trazado por lo que podríamos decir que la línea Algeciras-Madrid es doblemente prioritaria. Y cuando hablo de Corredor Mediterráneo y Atlántico, y con el objetivo de ajustarme siempre a la realidad y no obviar territorios ni prioridades, estoy describiendo el mapa de corredores ferroviarios definido por la propia Unión Europea e integrados en su red básica de transportes.

No quiero entrar a valorar cuál es el más importante o si un trazado representa más para el PIB de España que otro. Estoy convencido que encontraremos argumentos que justifiquen la ejecución de todos los tramos. Pero no podemos olvidar que las infraestructuras sirven para vertebrar el territorio y favorecer el desarrollo económico y social de las regiones. Y frente a este argumento no caben medias verdades.

La deuda histórica que, desde el S. XIX, los sucesivos gobiernos de España mantienen con Andalucía, es indiscutible. Mientras en el Levante español sus dos puertos principales tienen desde hace décadas solucionadas sus conectividades para mercancías y pasajeros -tanto entre ellos mismos como con la capital de España- el Puerto de Algeciras cuenta con una vía decimonónica que se está modernizando a un ritmo exasperadamente lento.

Puedo compartir la importancia del ramal costero del Corredor Mediterráneo -precisamente es su trazado sur, desde Sevilla a Granada con dirección a Almería y Murcia, el que parte con mayor atraso- pero sin que se menosprecie deliberadamente el desarrollo del resto de territorios. Por este motivo reclamo la misma atención para su tramo central.

Desde hace varios años venimos trabajando en este sentido, reivindicando la finalización de las obras de mejora de la línea Algeciras-Bobadilla-Madrid según los estándares de la red básica de transportes de la Unión Europea.

En línea con lo que he expuesto, defendemos que se contribuya al desarrollo de los territorios por los que discurre y que aporte, la que podría ser considerada, la primera conexión ferroviaria acorde al primer Puerto de España, situado entre los 20 primeros puertos a nivel mundial.

Este es nuestro mensaje y el objetivo que no dejaremos que se diluya en este juego de mapas y medias verdades.