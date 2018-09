Sí Se Puede lamenta la construcción delante de la biblioteca

Algeciras Sí Se Puede calificó ayer de mala noticia el inicio de las obras de construcción de un bloque de viviendas en la calle Capitán Ontañón, en el solar situado delante de los edificios del Centro Documental José Luis Cano y el Campus Tecnológico, dos espacios emblemáticos de la ciudad que quedarán "sepultados" detrás del ladrillo debido a "una nueva tropelía urbanística en Algeciras".

El portavoz de Podemos Algeciras, Pablo Domínguez, criticó que el equipo de Gobierno del PP "no haya sabido o no haya querido encontrar una solución a las exigencias legales de la promotora y no haya puesto en ningún momento por delante a la ciudad de Algeciras frente a los intereses mercantiles".

Domínguez recordó que esta obra es "una herencia más de la nefasta política que trajeron a esta ciudad PA y PP, en la época en la que José Ignacio Landaluce y Luis Ángel Fernández fraguaron parte de la historia negra del urbanismo de Algeciras, una historia que ya no tiene marcha atrás y que ha dejado a la ciudad con una cicatriz visible, con la pérdida de algunos de sus espacios más emblemáticos y con un pufo económico que terminarán pagando los vecinos".

"Lo único que han sabido hacer para deshacer el desaguisado provocado por ellos mismos es dejar un espacio lateral en el bloque de viviendas y compensar por ello a la promotora con otro edificio en la avenida Virgen del Carmen que vendrá a lapidar aún más la fachada marítima de Algeciras", comentó el portavoz de la formación morada en la ciudad.