El Pleno de La Línea aprueba la nueva RPT con la oposición en contra

El Pleno del Ayuntamiento de La Línea aprobó ayer de forma definitiva la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la plantilla municipal. La aprobación del documento y la desestimación de las 419 alegaciones presentadas contó con el voto favorable del equipo de gobierno y el negativo de la oposición, PSOE y PA, por lo que ya tiene vía libre para entrar vigor. El Gobierno municipal trabajará ahora para aplicarla "a la mayor brevedad posible".

Con la aprobación de este documento, tanto La Línea 100x100 como el Partido Popular cumplen con uno de sus principales objetivos del actual mandato con la intención de dotar de una mejor organización los servicios municipales en una plantilla formada por unos 650 trabajadores, de los que en torno a 400 son personal laboral. El proceso se ha culminado más de dos años después de que se iniciara el proceso de negociación con los sindicatos.

Los servicios municipales se regían por el instrumento vigente desde 1991

A la sesión extraordinaria celebrada ayer acudieron representantes de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, centrales posicionadas en contra de la aprobación de la RPT. Las protestas se limitaron a colocar en el salón de plenos unos carteles contrarios al documento que fueron retirados antes del inicio del Pleno. Fue una jornada más tranquila que otras anteriores, en las que las protestas llevaron al alcalde, Juan Franco, a desalojar el salón de plenos.

Según explicó el concejal de Personal, Gabriel Cobos, el 79% de los trabajadores municipales verán mejoradas sus condiciones. Hay un 21% que sufrirán una merma en sus retribuciones, pero serán compensados con un complemento personal transitorio para equilibrar los salarios, por lo que no les afectará la puesta en marcha de la RPT.

Este documento viene a sustituir al que entró en funcionamiento en 1991 después de que hasta tres sentencias, confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decretaran la nulidad a principios de 2016 de la RPT que fue aprobada en diciembre de 2013. Ahora se han actualizado los puestos de trabajo contemplados dentro del Ayuntamiento y se ha realizado una valoración más acorde con la labor que desempeña cada uno.

Las críticas de los partidos de la oposición se centraron en afirmar que durante los dos últimos años no se ha producido una "negociación real" con los representantes de los trabajadores. Por este motivo tanto PA como PSOE llegaron a solicitar que la aprobación se quedara sobre la mesa, pero en la votación la mayoría del equipo de gobierno tumbó esta petición en hasta dos ocasiones.

Cobos recordó que la mesa negociadora se ha reunido en todo este tiempo en infinidad de ocasiones y lamentó el "mantra que repiten los sindicatos y la oposición de que no se ha negociado, no por mucho repetir una mentira se convierte en verdad. También se refirió al documento aprobado en diciembre de 2013, que fue anulado por el TSJA. "Esa RPT se aprobó y no hubo plazo de comunicación a los trabajadores para alegaciones, por lo que solo fue posible reclamar por la vía judicial con los conocidos resultados. Con esta RPT han sido muchas horas reunidos y se ha puesto en exposición pública para que todo aquel que estuviera interesado pudiera presentar alegaciones", explicó el edil de Personal.

El PSOE también se refirió a una posible vulneración de la ley de protección de datos al informar el equipo de gobierno directamente a los sindicatos de las resoluciones de alegaciones personales. El secretario general, Jorge Jiménez, indicó que la documentación se remitió a la junta de personal y al comité de empresa como representantes de los trabajadores. "Los miembros de estos organismos, como los concejales, tienen el deber de proteger los datos que se les da y usarlos para sus funciones propias", indicó.

El portavoz del PP, Juan Carlos Valenzuela, indicó que era "curioso y kafkiano" que Tornay intentara "dar lecciones de cómo se hace una RPT" cuando la anterior la sacaron adelante PSOE y PA "y fue anulada por tres sentencias". "El documento tiene una garantía jurídica que antes no tenía. Además, mejora la situación del 80% de la plantilla y al resto la deja igual porque se aplicará un complemento a los trabajadores cuya cuantía se vea mermada", indicó el edil popular.