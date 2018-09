Piratas en Algeciras

El presidente de Radiotaxi narra cómo se producen constantes enfrentamientos y cómo muchos taxistas que se atreven a censurarles sus actuaciones reciben amenazas. "Nos están robando en nuestra cara y en nuestra casa, pero no podemos hacer nada. Estamos impotentes ante una situación que es muy preocupante", manifiesta. El año pasado por estas fechas, los taxistas de Algeciras recibieron incluso un curso de defensa personal en un gimnasio para aprender a defenderse de los ladrones, pero también de los piratas. Eso no evitó que el año pasado un conductor legal de Algeciras recibiera un mordisco de uno ilegal. Pero este es sólo un ejemplo de los muchos que se producen, aunque -al contrario de aquel- no lleguen a la justicia.

Los agentes pueden inmovilizar el coche y multar con 4.000€

La Junta de Andalucía modificó en 2016 la ley de transportes para que los agentes de Policía y los guardias civiles pudieran retener el vehículo que hace el servicio ilegal con todos los gastos a cuenta del denunciado. La modificación legislativa pretendía mejorar la seguridad vial, ya que hasta entonces los vehículos ilegales de transporte de viajeros no se veían sujetos a ningún control. Los conductores piratas a menudo no cuentan siquiera con el carnet de conducir, mientras que un vehículo dedicado legalmente al servicio de taxi ha de someterse a una revisión anual mucho más exigente que la ITV rutinaria, con un conductor que ha de superar pruebas de capacitación y renovar su licencia también con una periodicidad anual. Hasta hace dos años, el taxista pirata podía seguir con su actividad ilegal y al final no pagaba la multa. Desde hace dos años, los policías locales y agentes de la Guardia Civil pueden inmovilizares el vehículo hasta que no paguen la sanción correspondiente a esta actividad ilegal. Antes, el propietario del taxi pirata recibía la notificación de la apertura del expediente por la infracción, pero podía seguir circulando con su vehículo y continuar con esa actividad económica ilegal. En consecuencia, los taxistas piratas seguían produciendo el consiguiente perjuicio al sector. Y, además, en la mayoría de los casos, el sancionado no pagaba la multa. El gremio venía pidiendo esta medida desde hacía varios años y se aprobó en el Consejo de Gobierno del 23 de diciembre de 2015. El cambio afecta básicamente a la medida cautelar de inmovilización del vehículo infractor en el acto, regulada en esta norma, para permitir a las fuerzas de seguridad prolongar la retención hasta el abono de la correspondiente sanción o la prestación de una garantía de pago por una entidad autorizada. Los gastos originados por el depósito del vehículo corren a cargo de la persona infractora. Con el fin de proteger al usuario, el decreto establece que será responsabilidad del denunciado buscar los medios alternativos necesarios para que los viajeros lleguen a su destino. De no hacerlo, dichos medios podrán ser establecidos por la Administración. Los usuarios no pueden beneficiarse de la cobertura del seguro obligatorio del automóvil. Tampoco tienen acceso al seguro obligatorio de viajeros que se exige a los profesionales del taxi. La sanción que se aplica a los taxistas piratas es de 4.000€.