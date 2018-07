Picardo pide al Gobierno celeridad y se abre a acuerdos con España

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, pidió ayer celeridad a España en su voto a la transitoria de 18 meses del Brexit. Bruselas otorgó al Gobierno español derecho a veto en las negociaciones y solo un acuerdo entre Londres y Madrid entregará la transición de casi dos años al Peñón. "No sé por qué pueden pensar en la diplomacia española que esta incertidumbre es buena para el Campo de Gibraltar y los trabajadores transfronterizos. No podemos creer que hay tiempo infinito para jugar a un ajedrez diplomático en el tema de la perpetuidad", esgrimió.

Picardo realizó esta llamada a Exteriores en el marco de su participación en el seminario Gibraltar, Frontera Exterior europea, negociando el Brexit y sus consecuencias de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. El jefe del Gobierno yanito abrió la puerta a futuras negociaciones con España y mostró su confianza en alcanzar acuerdos con los socialistas. Picardo lamentó la falta de interactuación anterior con el Partido Popular y arremetió de nuevo contra la gestión de José Manuel García-Margallo al frente de la diplomacia. "El peor recuerdo del día del referéndum (24 de junio de 2016) son las palabras de Margallo explicando que ya, en cuatro años, ondearía la bandera española sobre Gibraltar", rememoró.

El ministro llegó al Palacio de los Gobernadores a quince minutos del inicio de su conferencia y conversó con representantes socialistas de la comarca y autoridades municipales. Previo a su alocución, fue presentando por el colaborador honorario de la UCA, Charles Gómez O'Brien, a quien antecedieron las palabras de bienvenida del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix.

Picardo recalcó al poco de comenzar su intervención la "lealtad" de su Gobierno con el Campo de Gibraltar. "Desde el primer momento en que llegamos al Gobierno y antes de que el diccionario de Oxford recogiera el significado de la palabra Brexit, nuestro compromiso con nuestros vecinos ha sido claro", expresó. La relación entre Gibraltar y España en la vorágine de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es de socios, según el primer ministro del Peñón.

"Hasta 25 meses después del referéndum, queda palpable que desde el Gobierno de Gibraltar se han hecho los deberes y aunque no queremos salir de la Unión Europea, lo vamos a hacer, dado que la única alternativa que se nos presenta para seguir en ella es transferir parte de nuestra soberanía", apuntó Picardo. Esquivó hablar de este asunto cuanto pudo hasta que a preguntas de los asistentes en las postrimerías de la conferencia espetó: "El titular es uno que no va a gustar. ¡No! ¡No! ¡No! Gibraltar no va a hipotecar sus derechos de decisiones a otro Ejecutivo". A la sentencia pronunciada Picardo le salpimentó las intenciones del Gobierno y aludió a Pedro Sánchez y al titular de Exteriores, Josep Borrell -a quien se refirió por Pepe-. "Lo primero son las personas antes que la soberanía y esto parece que ya ha calado en algunos. Además, también es la actitud que escenificaron el presidente Sánchez y Pepe Borrell", arguyó.

Picardo respondió a preguntas de los periodistas a la afirmación que en la jornada anterior realizó el diplomático Juan Antonio Yáñez-Barnuevo. "No entiendo por qué dice eso esa persona. Si las negociaciones con Irlanda están más en los medios no quiere decir que la de Gibraltar sea secundaria", contestó a la aseveración de Yáñez Barnuevo del día previo: "Lamentablemente, Gibraltar no es un asunto prioritario para Theresa May".

El ministro yanito alabó la gestión de la conservadora Theresa May, que accedió al número 10 de Downing Street en la mar picada que produjo la dimisión de David Cameron. "Se ha convertido en una líder respetada en el resto de Europa. Ella no está de acuerdo en la salida de la Unión Europea, pero le ha tocado ejecutar la voluntad que los ciudadanos certificaron hace dos años", afirmó. Sobre si la primera ministra británica es buena representante, Picardo respondió: "Creo que es importante que las negociaciones salgan bien y me parece buena propuesta que May sea la interlocutora. También digo que no sé cuál será el resultado de todos estos trabajos".

"Puede que no solo sea Franco el que se desentierre este año, sino también su rancio discurso". Esta expresión se produjo segundos antes de que el Salón de Actos de Los Gobernadores aplaudiese la intervención de Picardo. Fue la frase con la que el ministro principal de Gibraltar capituló su discurso. Rechazó valorar asuntosde la actualidad política española como la victoria en las primarias del PP de Pablo Casado, salvo la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Al apellido de este se refirió hasta en tres ocasiones en distintos momentos: "Creo que no debo tener opinión en temas no gubernamentales en España. [...]Para mí será un antes y un despúes la España de Franco desenterrado. Se lo comento como nieto de una republicana", finalizó.