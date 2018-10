El PSOE reclama una renovación de contenedores de basura en Algeciras

El mal estado de los contenedores de recogida de basuras, la falta de papeleras y la suciedad en muchas zonas de Algeciras centró la denuncia pública que el PSOE algecireño realizó ayer a través del secretario general y candidato a la Alcaldía, Juan Lozano.

Los socialistas entienden que la anunciada sustitución de contenedores, financiados con fondos europeos destinados al barrio del mercado de abastos, "es escasa y muy insuficiente para las grandes necesidades que tiene la ciudad por la falta de inversión en limpieza que se acumula desde que el PP llegó a la Alcaldía".

Lozano comprobó esta situación en sus visitas a Los Guijos, Bajadilla, El Cobre y otros barrios. "Los vecinos de Los Guijos ya están cansados de reclamar la sustitución de sus contenedores de recogida de basuras. El gobierno local del PP no le responde y ya incluso no les levantan ni el teléfono. La situación se une a la acumulación de enseres y basuras que no son retirados, lo que convierte algunos puntos de recogida en focos de infección", afirmó Juan Lozano.

"En Los Guijos perdieron también el barrendero del barrio hace ochos años, cuando Landaluce llegó a la Alcaldía. El abandono del PP en limpieza en este barrio es lamentable, como ocurre en toda la ciudad, y no se va a solucionar con anuncios en Onda Algeciras y fotos de propaganda", señala el candidato, que asegura que una vecina de San Bernabé sufrió heridas el viernes en un dedo cuando intentó abrir un depósito de basuras en su calle. Requirió atención sanitaria. El suceso ocurrió en la calle Francisco Riera, a la altura del bloque 6, que cuenta con un contenedor metálico muy deteriorado.