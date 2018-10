El PSOE rechaza la llegada de los trenes de Extremadura a la comarca

El PSOE de Cádiz también rechaza la llegada de trenes obsoletos y con un alto historial de averías al Campo de Gibraltar para cubrir los servicios de media distancia. El vicesecretario provincial de los socialistas, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mostrado esta mañana su oposición y la del partido a la decisión de Fomento de incorporar próximamente trenes al servicio de la ruta Algeciras-Granada procedentes de Extremadura. Los vehículos, según reconoció hace unos días la secretaria general de Transportes, María José Rallo, han "salido rana" y protagonizaron numerosas averías el pasado verano entre Sevilla y Málaga. Fomento prevé adscribirlos a las rutas andaluzas por tener un recorrido más corto que las extremeñas y, según Fomento, menos probabilidad de averiarse.

Ruiz Boix ha asegurado que el diputado socialista Salvador de la Encina ha trasladado la "preocupación" de los socialistas en la Comisión de Fomento. "No queremos pasos atrás. Estamos seguros de que el Gobierno será sensible con el Campo de Gibraltar. Si la secretaria de Transportes ha reconocido que los trenes han salido rana, no los queremos en el Campo de Gibraltar", ha recalcado Ruiz Boix. Los socialistas apoyaron una iniciativa de IU en favor de la modernización en el último pleno de la Diputación.

"Exigimos al Gobierno unos trenes acordes. No queremos trenes que no reúnan las condiciones. Bastante castigados estamos", ha remachado Ruiz Boix, quien además ha cargado contra el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por entender que ahora protesta por asuntos que no resolvió mientras el PP estuvo en el Gobierno. "Ha recuperado el habla", ha dicho. También ha criticado que no se opusiera a la rebaja de las prestaciones para la reforma de la Algeciras-Bobadilla de los 1.300 millones de euros inicialmente previstos para un tren con doble plataforma a apenas 350 para una vía con tercer carril.

Los principales agentes sociales, políticos y económicos de la comarca mostraron el martes su malestar por los planes de Fomento que, no obstante, se encuentran ahora a expensas de que se reparen las vías tras los cuantiosos daños provocados por las riadas del pasado fin de semana en la provincia de Málaga y que han dejado al Campo de Gibraltar sin conexión ferroviaria y sin fecha para su restitución.

Ruiz Boix, tras trasladar sus condolencias al pueblo malagueño de Campillos (uno de los más perjudicados y donde falleció un bombero), ha apuntado que Adif les ha trasladado su intención de restablecer cuanto antes la conexión para pasajeros y mercancías con Madrid. "Va a requerir una inversión importante", ha dicho, aunque sin aportar plazos puesto que los técnicos siguen evaluando los desperfectos.

En clave electoral, el número dos de los socialistas gaditanos se ha mostrado convencido de que las candidaturas electorales del PSOE para las elecciones del 2 de diciembre volverán a revalidar la confianza de los andaluces.