El PP critica el Plan Integral para la comarca anunciado por el Gobierno

El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, se ha mostrado decepcionado por el Plan Integral para el Campo de Gibraltar anunciado por el Gobierno de Sánchez tras el Consejo de Ministros celebrado hoy. Sanz ha denunciado la actitud y la forma de actuar del Gobierno del PSOE con los ciudadanos del Campo de Gibraltar ya que “son ejemplo del peor electoralismo” y ha recordado que “vender humo es engañar a los ciudadanos”.

"No es admisible que presenten por todo lo alto un plan que recopila proyectos que ya están en marcha o con los trámites iniciados; proyectos cuyo diseño y elaboración se culminaron con un Gobierno que se dedicó a trabajar, no a criticar; un Plan que no detalla plazos ni de inicio ni de finalización y que entierra otros tantos proyectos importantes para la comarca", ha reseñado el dirigente popular.

Continuando esa línea, Sanz ha pedido a Pedro Sánchez y a Susana Díaz que sean honestos con los vecinos del Campo de Gibraltar, "pues no es serio que utilicen unas elecciones para la venta política de un Plan con buenas palabras y pocos hechos".

Por ello, ha retado al Gobierno de Pedro Sánchez a que ponga plazos a todas y cada una de las actuaciones recogidas. "Llevan décadas dando la espalda a las infraestructuras del Campo de Gibraltar y ahora elaboran un documento que, aunque queda muy bien sobre el papel, ni ellos mismos se creen", ha abundado.

Por su parte, el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha criticado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, salga "al rescate" de la jefa del Ejecutivo andaluz y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, con una "lotería de millones" al Campo de Gibraltar.

Moreno ha advertido de que Sánchez está "alarmado" por la "enorme bajada" del PSOE-A y sale "al rescate" de Susana Díaz. "Quién lo diría pero a Sánchez le va mucho en esto", ha dicho el presidente del PP-A, en referencia a Sánchez.

Asimismo, el líder de los populares andaluces ha dicho que su formación no se cree que "la millonada" aprobada este viernes por el Consejo de Ministros para el Campo de Gibraltar vaya a ayudar a este territorio, después de la "incapacidad manifiesta" demostrada al no llegar "ni un euro" de lo aprobado tras las inundaciones en las provincias de Sevilla y Málaga.