Francisco Javier Fernández: "No fue mi intención ofender a nadie del Campo de Gibraltar"

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, afirma que no pretendía herir sensibilidades ayer cuando afirmó que la "las condiciones del Campo de Gibraltar, con las narcolanchas entrando en la playa, no es la situación de la Costa del Sol". "No me fue mi intención ofender a nadie ni al Campo de Gibraltar. Si se han interpretado las palabras en un sentido distinto al que quise dar, pido disculpas", indica en declaraciones exclusivas a Europa Sur.

Fernández destaca la "apuesta decidida" por parte de la Junta por el turismo en Cádiz. "Lo demuestra la celebración del Valderrama Andalucía Masters hace dos semanas. Además, las campañas de promoción de Cádiz se están haciendo por todo el mundo y la celebración de pruebas del Sunshine Tour de hípica en Montenmedio".

Las declaraciones del consejero se han encontrado con la reacción de PP y Andelante Andalucía. El candidato del PP a las elecciones andaluzas por la provincia de Cádiz, Pepe Ortiz, exige al consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, que pida disculpas a los ciudadanos del Campo de Gibraltar.

El consejero dijo que "las condiciones del Campo de Gibraltar, con las narcolanchas entrando en la playa, no es la misma situación de la Costa del Sol". Después de que estas declaraciones generaran una cascada de reacciones, Francisco Javier Fernández telefoneó al alcalde de La Línea, Juan Franco, para pedirle disculpas.

Pepe Ortiz pide al consejero "que se retracte de lo que ha manifestado" y señala que esas afirmaciones "denigran y manchan el nombre del Campo de Gibraltar". "Si no hablan bien el sector y los políticos de la provincia, quién va a hablar", concluye Ortiz.

Ángela Aguilera lamenta la visión que tiene el PSOE de la comarca: "Entre la planicie de subdesarrollo de Borrell y la criminalidad generalizada del consejero de Turismo, creo que queda manifiestamente evidente la visión del PSOE sobre nuestra comarca", lamenta.

"Lo único que hay generalizado en nuestra tierra es un abandono de décadas por parte del PSOE y del PP. También que la gente que se levanta todas las mañanas para buscarse la vida honradamente. Sí está generalizada la falta de oportunidades para muchos jóvenes que se han tenido que marchar de nuestra comarca ante la inoperancia y la incapacidad de la Junta de Andalucía de dar respuesta más allá de planes de empleo fantasma y de promesas incumplidas", indica la candidata de Adelante Andalucía.