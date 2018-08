La ONCE repartió 15 millones de euros el pasado año en la comarca

La ONCE repartió 15,4 millones de euros en premios en el Campo de Gibraltar durante 2017 y aumentó su volumen de ventas un 9,75%. Así lo refleja el Informe de Valor Compartido presentado ayer por el Grupo Social ONCE, compuesto por ONCE, Fundación ONCE y el grupo de empresas sociales Ilunion.

En el último año el grupo creó un total de 54 nuevos puestos de trabajo en la comarca, por lo que hoy en día cuenta con 605 trabajadores. El 88% de ellos son personas con discapacidad y un 44% mujeres. La demarcación de Algeciras, que abarca a toda la comarca, es el lugar de trabajo de 283 vendedores de la ONCE de los 5.266 que integran la red de ventas en Andalucía.

También aumentó el número de afiliados a la organización en la zona, concretamente 33. Así se llega a un total en la comarca de 709 personas ciegas y con discapacidad visual grave. Ocho de ellos cuentan con un perro guía.

Los afiliados a la ONCE en la sede de Algeciras recibieron 308 servicios personalizados, realizaron 477 solicitudes de adaptación bibliográfica, hicieron 50 intervenciones de aprendizaje de braille y formación en nuevas tecnologías y atendieron 516 asistencias formativas. Además 25 algecireños sordociegos recibieron un total de 840 horas de mediación personalizada en el último año. También recibieron atención educativa 62 alumnos ciegos y con discapacidad visual grave

Un total de 24 voluntarios apoyan las necesidades de sus afiliados. En 2017 realizaron 482 servicios de voluntariado. Las actividades de animación sociocultural y deportiva organizadas por la ONCE contaron el año pasado con 1.684 personas que asistieron a alguna de las 58 citas previstas por la organización. "El balance evidencia que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es siempre una apuesta ganadora porque es rentable económica y socialmente", comentó Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla. De cada euro ingresado por un cupón vendido el 52% se destina a premios, un 35,9% a salarios y gastos de gestión del juego y el restante 10,7% directamente a inversión social específica destinada a personas ciegas o con otra discapacidad.

'No te rindas nunca' en Algeciras. El roadshow de la Fundación ONCE llegó ayer a Algeciras con el objetivo de dotar de recursos para mejorar la empleabilidad de jóvenes con discapacidad que se inscriban en su web. Estará en el parque ferial los días 3 y 6 de agosto hasta las 20:00.