Inmaculada Nieto y el día de la marmota

Atrapado en el tiempo es una película de 1993 en la que un engreído meteorólogo de la televisión de Pittsburgh se ve obligado a repetir el mismo día una y otra vez mientras cubre el evento anual del Día de la Marmota en un pueblecito de Pennsylvania. En una situación parecida se encuentra el Campo de Gibraltar a juicio de la ex parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto, que critica que la comarca mantiene en 2018 las mismas reivindicaciones en empleo, sanidad, educación y transportes que en 2015. Es decir, en los últimos tres años los gobiernos central y autonómico no han conseguido cumplir con apenas ninguna de las promesas que realizaron en las pasadas elecciones andaluzas, lo que lleva a la zona a una suerte de descorazonador viaje constante el pasado, de elecciones e elecciones siempre escuchando lo mismo.

Nieto, número 3 de la lista que presenta por la provincia Adelante Andalucía de cara a las votaciones del 2 de diciembre, ha ofrecido una rueda de prensa en el edificio La Escuela de Algeciras para hacer balance de la pasada legislatura en el Parlamento Andaluz. Se refirió primero a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), a la que acusó de mantener "infradotada" a la comarca por una "falta de coordinación" que ha llevado a una errónea distribución de los fondos. "¿Cuánto empleo estable ha generado?", se preguntó. "No sabemos nada", contestó.

También se ha referido Nieto a la "pelea permanente de las administraciones por saber quién es responsable de los arreglos de los colegios", que mantiene a muchos centros de la comarca con los mismos problemas desde hace años.

Tres cuartos de lo mismo sucede con la sanidad en el Campo de Gibraltar, donde el único avance ha sido el nuevo hospital de La Línea en lo que se refiere al edificio, porque sufre un problema de falta de plantilla que puede hacerse extensible al Punta de Europa, donde cunden las listas de espera interminables.

Nieto ha recordado a las víctimas de la deflagración de un transformador en el hotel 100% Fun de Tarifa, a las irregularidades detectadas en las incapacidades temporales y al temor en las zonas rurales por los perjuicios de la seca del alcornocal, entre otros asuntos del año.

Pero con todo, lo que más preocupa a Adelante Andalucía es la falta de "concreción y presupuesto" del mil veces prometido plan especial para el Campo de Gibraltar que debería combatir el narcotráfico y los efectos del Brexit, además de ayudar a sobrellevar la presión migratoria a través del Estrecho. nieto acusó a los gobiernos de "prometer recursos" y después "si te he visto no me acuerdo".

"El Gobierno central se comprometió de manera voluntaria a hacer un plan que no tiene, hoy por hoy, ningún contenido. Esperemos que dejen de lanzar esloganes de campaña y tomen decisiones concretas", subrayó.