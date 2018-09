May presentará otra propuesta y Tusk afirma que no funcionará

La primera ministra británica, Theresa May, anunció ayer en la cumbre informal que la Unión Europea (UE) celebró en Salzburgo (Austria) para debatir los planes de Londres para el Brexit que su Gobierno presentará en breve una nueva propuesta para resolver la cuestión irlandesa. May rechazó de nuevo la propuesta de la Comisión Europea de que Irlanda del Norte permanezca dentro de la unión aduanera europea.

Al respecto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió de que algunas partes del plan de Theresa May "no funcionarán". "Tiene que estar claro que hay algunos asuntos en los que no estamos dispuestos a hacer concesiones", recalcó Tusk. "Sin soluciones claras y precisas a la cuestión irlandesa y a todo el contexto para nuestras futuras relaciones económicas, sería difícil pensar en un proceso positivo", advirtió.