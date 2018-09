Luz verde a la construcción de un hotel en la parcela del estadio de Tarifa

En primera línea de la playa de Los Lances, 26.000 metros cuadrados acaban de convertirse en la parcela de oro de la costa gaditana. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha aprobado un cambio de uso por el que el suelo que hasta ahora ocupa el estadio municipal de Tarifa, el Antonio López Pua, podrá convertirse en un establecimiento hotelero. El campo de fútbol se trasladará a Albacerrado en una maniobra que además de generar empleo supondrá otro salto de calidad en la oferta hotelera, con un establecimiento de mínimo cuatro estrellas. Ya hay grandes cadenas interesadas en hacerse con la parcela.

Situado al final del núcleo urbano, ese suelo estaba en el punto de mira municipal desde hace años. Exactamente hace 16, cuando se inició el expediente urbanístico para modificar el Plan General de Ordenación Urbana y posibilitar el uso terciario del terreno. "La modificación ha sido muy compleja, ha tenido muchas fases", explicaba ayer el alcalde tarifeño, Francisco Ruiz. Cuando llegó el nuevo equipo de gobierno "estaba prácticamente bloqueada" pero se ha podido avanzar en ella hasta lograr la aprobación definitiva del PGOU. Los cerca de 26.412 metros cuadrados de la zona del estadio pasan de estar catalogados como zona de sistema general de equipamientos deportivos a ser suelo urbano no consolidado de uso global turístico. Y 33.4036 metros cuadrados en Albacerrado pasan de ser no urbanizables a estar destinados a equipamientos deportivos, no solo el campo de fútbol, sino también otros servicios.

El hotel ocupará una parcela de 19.295 m2 y tendrá un máximo de tres plantas de altura

En la superficie que ocupa el actual estadio, mirando al Atlántico, hay 19.295 metros cuadrados de suelo hotelero, para una instalación turística de 15.364 metros cuadrados de techo y una altura máxima de tres plantas sobre rasante, según lo establecido en la modificación aprobada.

"No queremos crear una pantalla en esa zona con un edificio alto, así que se ha limitado la altura a la de los edificios colindantes", explica Ruiz. Se busca un establecimiento de la máxima categoría adaptado a la marca Tarifa y al entorno privilegiado del Paraje Natural de Los Lances. "Siempre hemos mantenido que el proyecto que se ejecute se tiene que adaptar a Tarifa, no la ciudad al proyecto. Hay modelos de hoteles que no encajarían ahí".

Además la modificación contempla la reintegración al entorno como espacio libre de una superficie de 4.789 metros cuadrados. Hoy en día son parte del estadio de fútbol pero están afectados como zona de servidumbre de dominio público marítimo terrestre. La adaptación aprobada prevé su recuperación e integración en el entorno. Otra superficie de 1.902 metros cuadrados quedaría para equipamiento.

Una vez aprobado el cambio, los esfuerzos se enfocan ahora en preparar un pliego de condiciones para la licitación de la parcela. Diferentes áreas municipales como la Oficina Técnica, Patrimonio, Servicios Jurídicos, Secretaría General o Intervención tendrán que dar forma al pliego de condiciones que regirá la enajenación, que se espera tener listo antes de final de año. El objetivo es que el suelo se desarrolle lo antes posible y genere empleo con su construcción y durante el posterior funcionamiento del hotel. La otra línea de trabajo abierta pasa por la expropiación de los terrenos del sector Albacerrado para el traslado del estadio.

En esa zona se está gestando el gran proyecto urbanístico pendiente en Tarifa, el de Metrovacesa, que contempla la construcción de un hotel de alta gama, con viviendas en el entorno que sean asequibles para la población de Tarifa y del resto de municipios de la comarca. La modificación urbanística está en fase de evaluación ambiental estratégica y se prevé tenerla aprobada de forma definitiva a final de año después de un largo proceso de ajuste del proyecto presentado hace unos años como Ciudad del Surf. Se sumará a otros dos nuevos hoteles que amplían la oferta turística de la ciudad.