10Medidas que La Línea necesita más que el Cervantes en Gibraltar

Un hombre está muy enfermo. Necesita medicinas, médicos, enfermeros y una cama en condiciones en la que recibir su tratamiento. Alguien llega y le trae... una televisión. ¿Estará más entretenido? Sí ¿Tiene más posibilidades de curarse? No. Ese hombre es como La Línea, una ciudad que acumula decenas de reivindicaciones desde hace años, sumida en la incertidumbre por la inminente salida de Gibraltar de la Unión Europea, que ha visto que la primera medida concreta del Gobierno español es reabrir el Instituto Cervantes en el Peñón. ¿Es una buena noticia? Sí. ¿Tiene la ciudad otras prioridades? También. Al menos así lo cree su alcalde, Juan Franco, quien ayer respondió con un "me parece positivo" a la petición de Europa Sur de que realizara una valoración del anuncio de la reapertura del Cervantes. A continuación el regidor realizó, a bote pronto, una lista de once reivindicaciones que hubieran sido más bienvenidas. "Hubiera valorado más positivamente que se hubiera aprobado un plan integral para la ciudad, porque La Línea es España y Gibraltar ahora mismo es un territorio extranjero. Me hubiera gustado más todo lo que estamos pidiendo...". Muchas de estas peticiones no corresponden a asuntos de gravedad. Son trámites fáciles que se dilatan sin explicación en el tiempo y que, para los linenses, son el paradigma del olvido a que las administraciones tienen sometida a la ciudad. "La Línea es España. Gibraltar, por desgracia, no va a ser ni territorio europeo en meses", lamentó el alcalde, que continuó: "Parece que hay más celeridad en algunas cosas que en otras. En muchas cosas estamos pidiendo únicamente una autorización. El otro día hablé con el subdelegado (no aclara cuál, porque en realidad, da igual) y me preguntó ¿esto qué inversión requiere? Y le contesté, lo que cuesten dos folios, la tinta y echar una firma. Nos damos mucha prisa en ciertos temas y otros nos los tomamos con más calma". A continuación, las diez medidas que Juan Franco relató ayer en la puerta del teatro La Velada. Podrían haber sido otras, pero son las siguientes:

régimen fiscal especial

1Hay que evitar desajustes tras el Brexit a uno y otro lado de la Verja. El Ayuntamiento de La Línea cree que el estatus fiscal especial que se establezca para el Peñón tiene que hacerse extensivo a La Línea. Hay que evitar la diferencia de tributación existente en la actualidad.Sólo así se podrán combatir las desigualdades. Todavía no se ha puesto negro sobre blanco esta petición a seis meses de la salida.

relajación del plan de ajuste

2El Ayuntamiento de La Línea debería tener un control financiero "más relajado" para poder prestar mejores servicios. Los planes de ajuste a los que se ha acogido durante los últimos años impiden aumentar el personal municipal y hacer grandes inversiones. La Línea pide que se condone la deuda adquirida, que se reordene con mejores condiciones de pago o que se modifique la regla de gasto. También, el aumento de la PIE (Participación de los Impuestos del Estado), de la Patrica (Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma) o los porcentajes de recaudación..

establecimiento de una zona franca

3El proyecto estaba cerrado y a falta de firma antes del cambio de Gobierno. Ahora está paralizado, lo que pone en peligro las inversiones que iban a realizarse en la ciudad. El Centro de Negocios linense iba a levantarse en unos terrenos de la plaza de Europa.

Plan de Empleo y formación

4La Línea sufre una tasa de paro del 31,29%, con 8.109 personas desempleadas de una población de 63.146. Estos datos demuestran la urgencia de planes específicos de empleo y formación para la ciudad que, de momento, no se aplican.

Arreglo del estadio municipal

5En septiembre de 2016, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, se comprometió a tratar como asunto principal la rehabilitación del estadio Municipal. La institución iba a poner tres millones de euros de la cuota para instalaciones deportivas de la Quiniela. Dos años después, el campo sigue deteriorándose hasta el punto de que se ha tenido que cerrar la parte de la grada que hay debajo de la visera de tribuna.

deslinde de la zona marítimo terrestre

6Hace siete años que La Línea espera la modificación del deslinde de la zona marítimo terrestre del litoral de Poniente, concretamente en lo que afecta a la parcela sobre la que se edifica el Palacio de Exposiciones y Congresos y el hotel,con el objetivo final de incluir dicha zona dentro del equipamiento general.

letras de bienvenida a la ciudad

7Catorce meses lleva el Ayuntamiento de La Línea detrás de que Carreteras del Estado le dé permiso para instalar unas letras de bienvenida en la primera rotonda con el nombre de la ciudad.

saneamiento en la avenida de españa

8El Ayuntamiento tiene un proyecto, valorado en 600.000 euros, que pondrá solución definitiva al aliviadero de la Avenida de España, a la altura de la Colonia, donde se producen inundaciones. la competencia está delegada en la Mancomunidad de Municipios. Según el alcalde, no hay respuesta a la petición de inicio de los trabajos.

adecentamiento de la rotonda de la balona

9El proyecto de jardinería y adecentamiento para la rotonda de la Balona, situada en la confluencia de las avenidas Príncipe de Asturias y del Ejército, está pendiente también de una autorización que no llega.

Traslado de la comisaría y los juzgados

0No llega una respuesta a la petición de instalar la comisaría de la Policía Nacional -en la actualidad deterioradísima- y los Juzgados al edificio del antiguo hospital del SAS. Esto serviría además para recuperar la vida en el barrio de San Bernardo, que ha quedado muy tocado con la apertura en otro punto de la ciudad del nuevo centro hospitalario.