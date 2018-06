Lidia, día de las flamencas

Transportes Maravillas se dedica al transporte del ganado vivo desde hace 22 años. El nombre de la empresa se debe al apodo por el que se referían al abuelo de su actual propietario. Los ocho astados que se lidiaron ayer llegaron en su camión desde distintos hierros de la provincia. Así lo contó su transportista en Los Jueves una vez sorteadas las reses.

Algeciras enseñó los dientes a la canícula y llenó las calles del recinto ferial en una tarde de altos grados y altos espadas. Muchas casetas tradicionales perdieron público minutos antes de las 19:30. Este año la ciudad es más taurina que Cúchares.

Compañeros de trabajo y grupos de amigos aprovecharon el festivo y conocido día de la mujer para celebrar sus comidas y ratos de convivencia. "No sabía ni que tenía una hija y se sienta a mi lado cada mañana", reconoció ayer el administrativo de una correduría de seguros. "No parece tan incompetente", dijo otro de su jefe. Lo espetó al periodista en la cola de espera del cuarto de baño seguro de que el aludido no lo escuchaba. En la Feria las paredes son de tela y no de escayola o pladul. Riesgo innecesario el del interlocutor.

Onda Algeciras Televisión entregó sus premios al filo del mediodía. La televisión pública reconoció con motivo de su vigésimo aniversario la labor de Grupo Adedi, Mario Porras, la Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo" la cantante Sarayma y el empresario Emilio Acevedo.

Las casetas agotaron el papel. El de las mesas. La mayoría llenaron sus comedores a la hora del almuerzo. No se cabía en Los Jueves a las 15:00, donde no se vio al conocido Cristóbal, propietario de Eleal, que posee un rincón a su nombre en la caseta.

En Los Buyitas el almuerzo se sirvió temprano, puesto que al filo de las 16:00 ya tenía a rebosar su pista de baile. "En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar/ Francisco Alegre, corazón mío, tiende tu capa sobre la arena del redondel", sonó.

Lleno en La Hangarilla. Y en Los Camborios. Las sevillanas tomaron Los Palmeros con la voz de Chico Rodríguez, miembro del grupo Buen Aire, que en el día de ayer actuó con Amparo, una joven percusionista. La entidad palmera cerrará la feria con una degustación de queso El Gazul y papas aliñás para sus socios. La manzanilla la servirá en los catavinos un antiguo venenciador.

El presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel Delgado Cerro, pasó la tarde en la feria junto a su familia. "Estoy muy ilusionado por el Vía Crucis del sábado (por el 7 de julio)", confesó. También disfrutó del ambiente del Real el periodista algecireño José Manuel Serrano. A su hija Mar le apeteció un helado de esa famosa heladería que llena de tarrinas de plástico el jardín de la calle Verdiales y Serrano tuvo que claudicar.

Volvieron al Parque Feria Francisca González y Leticia Naranjo. Su presencia en la fiesta de Los Buyitas estos días se resume en el extracto de la letra de la sevillana del algecireño Chiquetete: "En el mismo sitio y a la misma hora". El botellón del Magallanes repitió imagen de hasta la bandera.

El jefe de operaciones de la Policía en Algeciras, comisario José Manuel Menacho, pasó por la Feria junto al secretario general de la Comisaría, inspector Cristóbal Rodríguez. La Mesa Técnica de Seguridad acordó el apercibimiento a las casetas La Posada y La Codorniz por exceso de decibelios.

La caída del sol refrescó las calles. Desde El Relevo se oyeron los vítores provenientes de la plaza de toros. Como cuando desde la colonia San Miguel se escuchan los goles del Algeciras Club de Fútbol.

Muchos terminaron la fiesta con una suculenta bandeja de pinchitos con tomate aliñado. Otros devoraron una papa asada como si fuera un níspero. El tema de portada en la cena fue la eliminación del Mundial de la campeona Alemania. No se daba crédito en la mesa de la caída de la selección teutona. Corea venció por un contundente marcador de dos goles a cero a los alemanes. Muchos necesitaron de la vencedora. Hubo a quien los voraces mordiscos a la carne le hizo precisar de Corea, la fijadora.