Landaluce se marca un Feijóo

El alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, no quiso aclarar ayer a cuál de los dos candidatos a la presidencia del PP apoyará mañana en su calidad de compromisario del partido. Tras el corte de la cinta del nuevo espacio de Ikea en el centro comercial Puerta de Europa, esta redacción preguntó al alcalde por la actualidad de su partido. Landaluce se mostró serio ante la cuestión: "A eso no contesto". Nada más pronunciarse, el regidor se marchó apresuradamente, a paso militar, mientras repetía que lo sentía, pero que a esa cuestión no respondía.

Quedan horas para el ansiado momento de la votación. Toda España está pendiente de los pasos de los candidatos al puesto y, cómo no, en la comarca también. En la primera vuelta las principales candidatas se dejaron ver por el Campo de Gibraltar.

Dividido el PP en Cádiz: el vicepresidente va con Casado y el presidente con Soraya

María Dolores de Cospedal hizo parada en Algeciras el 27 de junio, miércoles de Feria y día festivo en la ciudad. Este hecho y los grados puede que influyesen en el número de asistentes.

A finales de esa misma semana, el 1 de julio, Soraya Sáenz de Santamaría quiso compartir con los militantes algecireños el último partido de España en el Mundial, claro que entonces no imaginábamos la eliminación por Rusia. Santamaría aprovechó el descanso del encuentro para dirigirse a los militantes del PP en el hotel Alborán. Allí compartió con los simpatizantes la receta cargada de energía de su desayuno aprendida del alcalde. Más de 100 personas acudieron a la cita, el doble de las de Cospedal, pero por parte del senador, no se ha mostrado ninguna preferencia en los encuentros. Hubo tratos idénticos que no dejan entrever la decisión del líder del PP algecireño de cara a la votación, si es que finalmente se decide a ejercer su derecho a voto, aunque la ciudad parece haber elegido ya.

Sin embargo, no se puede obviar que la que era número dos del partido tiene un claro contrincante en la batalla por la presidencia del PP, Pablo Casado. El diputado por Ávila no visitó el Campo de Gibraltar, pero cuenta con el apoyo de la exministra de Defensa.

No está siendo una campaña fácil para ninguno, aunque ambos se ven ganadores. En Cádiz los apoyos están divididos: el vicepresidente se muestra a favor de Casado, aunque la dirección provincial respalda a Santamaría.

Mañana por fin conoceremos quién va a ocupar la presidencia del PP. Los simpatizantes anhelan el resultado después de semanas con un claro protagonista de la campaña: la posibilidad de división y fractura dentro del partido, a pesar de las numerosas reiteraciones por ambas partes de la promesa de integración.

Quizás sea este el motivo por el que importantes figuras del PP como el presidente de la Xunta de Galicia no se hayan posicionado. Quizás esta sea la razón por la que Landaluce se está marcando un Feijóo.