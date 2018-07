Landaluce replica a las "injustas" críticas de José Carlos Gómez

Un supuesto rechazo, un olvido y una crítica han corrido como la pólvora en las redes sociales en relación al guitarrista algecireño José Carlos Gómez y su desencuentro con el equipo de gobierno del Consistorio de Algeciras, que vivió ayer un segundo capítulo en la sede de la calle Convento.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, consideró injusto el comentario escrito por el guitarrista en su perfil de Facebook, en el que criticaba lo que consideró un "desprecio" por parte del Ayuntamiento: no haber recibido la estatuilla de Paco de Lucía de manos de las autoridades, como el resto de los artistas participantes en el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. El músico asegura haber sufrido la "falta de reconocimiento o de apoyo por parte del Ayuntamiento de mi tierra". "Es injusto porque a José Carlos Gómez lo he propuesto directa o indirectamente en multitud de ocasiones para que estuviese en mil lugares", replicó Landaluce.

Según explicó el regidor, él mismo trató de entregarle la estatuílla del maestro de la guitarra a José Carlos Gómez antes de comenzar el espectáculo, igual que al resto de los artistas, pero Gómez no quiso recibir a nadie porque "necesitaba concentración".

Por ello, ni recibió la escultura ni firmó en la guitarra como sí hicieron el resto de los participantes en el festival. Al acabar la actuación tampoco le fue entregada "por un olvido", señaló Landaluce, "pero no por desprecio". "Le he llevado al Cobre, a la Peña, hemos puesto a su disposición el Teatro Florida para presentar su disco. Han sido tantas cosas que estos comentarios duelen", insiste el alcalde.

El guitarrista considera que se le ha despreciado y asegura que no volverá al festival mientras gobierne el PP, que ayer hacía recuento de las ocasiones en las que ha contado con el músico, como la grabación de un vídeo para Fitur, la presentación de su disco Origen en 2016 en la iglesia de La Palma o un concierto en el parque María Cristina.

El director artístico del festival, José Luis Lara, añadió también ayer que es él quien sufraga las estatuas para entregarlas a los artistas y que siempre se les han regalado antes de comenzar la actuación, algo que rechazó Gómez. El alcalde, explica, subió a entregarla de nuevo a Pastora Soler tras la actuación por sugerencia de su mánager en el segundo día del certamen (Gómez actuó el primero) y a partir de ahí lo hizo también con otros artistas.

"Me duele que se le eche la culpa al alcalde, que no tiene nada que ver", señaló esta mañana. "Hubiera sido tan fácil como llamarme y hubiéramos organizado un acto para entregar la estatua". No obstante, remarcó la concejal de Cultura, Pilar Pintor, "José Carlos Gómez sigue teniendo las puertas abiertas" en el festival.