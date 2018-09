La Junta plantea estudiar caso a caso la reagrupación familiar de menores llegados en patera

La Junta de Andalucía propone estudiar "caso por caso" la posibilidad de reagrupamiento familiar en Marruecos de los menores no acompañados que llegan a las costas de la comunidad autónoma en cumplimiento de los convenios ya suscritos en esta materia por el Gobierno de la nación y el reino alauita. Así lo aseguró ayer el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde dejó claro que "lo más importante" para la Junta es garantizar una "atención con dignidad" a todos los menores llegados a España a través de las costas andaluzas.

Junto a ello, Blanco defendió la necesidad de que "la administración competente" para la distribución de los menores inmigrantes llegados a las costas sea el Gobierno central, de forma que su atención "no recaiga sólo en Andalucía", y citó el precedente de la crisis de los cayucos en 2006, cuando los menores llegados a las costas de Canarias fueron distribuidos por toda España.

Precisamente, el Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen hoy en la segunda Comisión Sectorial de Inmigración que se celebra este año, en esta ocasión presidida por ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, con el fin de tratar de llegar a un acuerdo sobre las medidas a aplicar en el caso de los menores extranjeros no acompañados (MENA). Las posturas están enfrentadas. El Gobierno de Ceuta se ha postulado a favor de priorizar el retorno de menores de nacionalidad marroquí a sus lugares de procedencia. Desde el Gobierno vasco, se hizo también un llamamiento al "principio de corresponsabilidad" para el reparto de cuotas, al considerar que hay territorios que "concentran sistemáticamente casi la totalidad" de los menores extranjeros no acompañados y otros que no acogen prácticamente ninguno. El Ejecutivo del lehendakari Íñigo Urkullu reclamó a Pedro Sánchez que "tome cartas en el asunto" y adopte decisiones para que se haga un "reparto" equitativo de los mena por las comunidades autónomas.

Por su parte, Save the Children expresó su preocupación por la propuesta de Andalucía de priorizar el retorno de menores de nacionalidad marroquí a sus lugares de procedencia. La ONG incidió en que se debe anteponer la protección de estos menores a la devolución a su país.