Juan Lozano reclama una actuación integral en las playas

Juan Lozano, candidato socialista a la alcaldía, reclamó ayer una actuación integral en las playas algecireñas de Rinconcillo, Getares y el Chinarral.

El PSOE denuncia la situación en la que se encuentran las playas algecireñas dos meses y medio después del inicio de la temporada estival, manteniendo los mismos problemas y carencias de principios de junio.

"Los algecireños volvemos a sufrir dejadez del alcalde del PP, José Ignacio Landaluce, y las playas ya no sólo no están para que las podamos disfrutar durante todo el año, sino que además no están a punto durante la temporada de verano", declaró el candidato socialista.

Lozano invitó al alcalde a pasear por las playas para comprobar todo lo que denuncian y darle solución.

El PSOE se mostró indignado ante la situación de ambas playas donde pueden verse duchas y farolas rotas en el paseo de Getares, malas hierbas, aparcamientos sin asfaltar y con suciedad acumulada, hierros a la vista en muros caídos en Rinconcillo y falta de limpieza en los accesos a la playa.

Lozano exigió que se pongan los recursos necesarios para una actuación integral en las playas y un mantenimiento continuo, antes que finalice la temporada para que los ciudadanos disfruten de estas.