Juan Chacón, 'El breve'

El socialista linense Juan Chacón fue nombrado ayer coordinador de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, pero solo durante 86 minutos. Ese es el tiempo que la delegación del Gobierno en Andalucía tardó en eliminar su nombre de una lista que hizo pública a media tarde y tuvo que corregir menos de dos horas después.

El nombre del sucesor de Ignacio Macías (PP) se desconocía al cierre de esta edición. No será en cualquier caso Juan Chacón, quien de haber sido un monarca habría pasado a la historia sin dudarlo como El breve.

El Gobierno afirma que se barajó pero se descartó al no ser funcionario de carrera

El relato comienza a las 18:42. El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anuncia a través de una nota de prensa los nombres de los nuevos subdelegados de las ocho provincias, así como al coordinador de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, de los que destaca su "profesionalidad, rigor y voluntad de servicio público". El elegido para la comarca es Juan Chacón, secretario local del PSOE de La Línea y candidato a la alcaldía tras la retirada del portavoz del Grupo Municipal, Miguel Tornay. A las 20:08, la delegación del Gobierno en Andalucía repite la nota pero elimina cualquier referencia a Juan Chacón y su nombramiento. A las 20:26 se emitió otro comunicado del Gobierno en el que explicaba que se incluyó "por error el nombre del futuro coordinador de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, una primera opción que se barajó inicialmente pero se descartó al no ser funcionario de carrera, sino empleado laboral indefinido grupo A".

Gómez de Celis explicó cuando fue nombrado delegado del Gobierno en Andalucía que iba a consultar los nombres de los futuros delegados con las direcciones provinciales de los partidos para buscar personas de consenso. No parece que Chacón se ajuste a este perfil, ya que no cuenta con las simpatías de los principales líderes socialistas de la comarca. Tanto es así que aunque Chacón ganó en noviembre pasado las primarias internas (77 votos frente a los 69 de Miguel Tornay) para ser el líder local, el PSOE de Cádiz estuvo buscando un candidato alternativo ya que entiende que sus expectativas electorales, no obstante, parecen distar mucho de los resultados obtenidos por el PSOE en las municipales de 2105, cuando Gemma Araujo ganó las elecciones con 9 concejales por delante de La Línea 100x100, también con nueve, pero cuyo pacto con el PP desplazó a los socialistas de la alcaldía linense.