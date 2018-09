El Instituto Cervantes anuncia que reabrirá la sede de Gibraltar

El Instituto Cervantes ha iniciado los trámites para reabrir su sede en Gibraltar tres años después de cerrarla. Así lo confirmó ayer a Efe su director, Luis García Montero, que anunció además un aumento del 5% en los próximos presupuestos para esta institución, la inauguración de un Museo de la Lengua en Madrid y otra sede en Washington.

La sede que había en Gibraltar, se inauguró en 2011 y se cerró en 2015 por motivos políticos. "Los resultados que tuvo el Cervantes en Gibraltar fueron muy importantes y ahora con la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña interesa mucho, diplomática y culturalmente, tener un punto de referencia allí", destacó Luis García Montero.

Europa Sur adelantó la semana pasada que el Ejecutivo estaba negociando la reapertura del Cervantes.

El Gobierno de España autorizó el cierre del Cervantes en el Peñón el 12 de junio de 2015, cuatro meses después de que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se lo comunicara al entonces director de la delegación gibraltareña, el linense Francisco Oda, ahora en Mánchester. Aunque la noticia provocó entonces una ola de rechazo de partidos políticos, ciudadanos y colectivos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy cumplió con su objetivo de sacar del Peñón los últimos símbolos españoles que quedaban de la Verja hacia adentro, esto es, el escudo en la puerta y la bandera en el interior. Además se anuló de forma definitiva el último rastro que quedaba del Acuerdo de Córdoba, culminación del foro de diálogo tripartito que el Partido Popular rechaza desde su origen.

En aquel 2006, el entonces portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, ya criticó la decisión: "Es un absoluto y completo dislate, ya que estos centros se abren en el extranjero, en países de habla no hispana, lo que supone conceder a Gibraltar que es, de hecho, el extranjero". La entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó aquel viernes de la decisión tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que se autorizó la disolución de la entidad sin ánimo de lucro llamada Instituto Cervantes Sociedad Limitada, alegando su escasa actividad y atendiendo a la propuesta del Consejo de Administración del Cervantes. Sáenz de Santamaría recordó que en 2009 se autorizó la creación de este centro para el cumplimiento de los fines del Instituto Cervantes en Gibraltar. Por otra parte, García Montero dijo no comprender cómo el Instituto Cervantes no cuenta con una sede en Washington, "la capital del mundo", especialmente en un momento en el que se vive "una situación histórica difícil" en la que se están generando "ofensas" al español y a algunos países de la comunidad hispanohablante. "Cada vez que oigo una ofensa contra un mexicano, me siento también ofendido, y cada vez que oigo un desprecio a la lengua que hablan los mexicanos me siento también despreciado", manifestó el director del Cervantes.