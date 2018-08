El Infoca controla una reactivación del incendio que quemó 150 hectáreas

Efectivos del Plan Infoca actuaron ayer para extinguir en seis horas una reproducción del incendio forestal que se declaró en el paraje de El Palancar el viernes 17 de agosto por la noche y que permanece controlado desde el pasado lunes. En un primer momento se dio por hecho que se trataba de un nuevo fuego, que hubiese sido el tercero en una semana en el mismo entorno, pero una vez finalizada la liquidación por parte de 18 efectivos y dos medios aéreos el Infoca confirmó que fue de una reproducción provocada por la materia orgánica que permanece latente en el subsuelo.

A pesar de que no fue un nuevo incendio, la zona permanece en alerta porque desde el pasado 28 de agosto se han sucedido en el término municipal de Tarifa una docena de fuegos, desde conatos -menos de una hectárea- hasta el que permanece controlado desde el pasado lunes y que afectó a unas 150 hectáreas.

Las Brigadas de Investigación del Infoca y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil mantienen abiertas sendas investigaciones para comprobar si, como piensan los colectivos ecologistas Agaden y Verdemar, además del Ayuntamiento de Tarifa, se trata de incendios provocados. La situación provocó que a principios de mes la delegación territorial de la Junta y la Subdelegación del Gobierno central decidieran aunar esfuerzos para aumentar la vigilancia en los caminos rurales por parte de la Guardia Civil y de la Policía Autonómica.

El Ayuntamiento de Tarifa lo tiene complicado para ayudar en esa vigilancia porque el fuego ha afectado a zonas muy alejadas del núcleo urbano y porque los efectivos se centran en las playas y el turismo en el caso urbano.

El alcalde accidental de la ciudad, Sebastián Galindo, hizo públicas sus sospechas de que los fuegos puedan ser intencionados: "No nos han confirmado nada pero tampoco nos han desmentido nada. Estamos bastante preocupados porque ya son muchos en tantos lugares distintos, lo que hace indicar que no ha sido algo fortuito. Por sacar algo positivo, lo que se ha puesto de manifiesto es que el dispositivo del Infoca funciona perfectamente, está muy coordinado y gracias a eso no estamos hablando de algo más grave, aunque el último lo ha sido, pero no tanto para lo que podía haber pasado", reconoció.

El edil mostró su agradecimiento a todo el dispositivo implicado. "Los agentes de medio ambiente están haciendo un gran trabajo en la zona y gracias a ellos se actúa de forma inmediata. Por todos los incendios que ha habido están más alerta el Seprona, la Policía Autonómica y los agentes de medio ambiente, que nos consta que están haciendo un doble trabajo en intentar controlar más la zona porque para el Ayuntamiento tanta extensión es imposible", reconoció.