El Gobierno insiste en la garantía para los trabajadores españoles en Gibraltar

El encuentro que se desarrolla en estos momentos en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la negociación de la Unión Europea con el Reino Unido, Michel Barnier, tendrá entre sus protagonistas a los trabajadores españoles que cruzan cada día la Verja con Gibraltar. Según el Gobierno central, la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores españoles en la colonia es "su principal prioridad" en las negociaciones relativas a la aplicación del Brexit al Peñón, y así lo reitera en una respuesta remitida al diputado socialista Salvador de la Encina, en la que también apunta otras claves de la negociación de la salida de Reino Unido y por ende la colonia de la Unión Europea: la lucha contra el contrabando, la transparencia fiscal o el posible uso conjunto del aeropuerto.

Hace solo unos días el ministro de Exteriores, Josep Borrell, reconocía que la cuestión de la soberanía del Peñón había quedado en un segundo plano, fuera de la negociación emprendida por Londres. Lo que importa, señaló en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, son las condiciones socioeconómicas del Campo de Gibraltar: "No puede ser que Gibraltar sea el tercer territorio del mundo con la renta per capita más alta rodeado de una planicie de subdesarrollo y donde empieza a haber serios problemas de tráfico de drogas, de contrabando y de inestabilidad social". En ese mismo sentido insiste el Gobierno en la respuesta dada al parlamentario De la Encina, en la que destaca el deseo de España de que el acuerdo con Reino Unido sobre la aplicación a Gibraltar del periodo transitorio previsto en el acuerdo de retirada de la UE "contribuya a solucionar asuntos que han perjudicado los intereses españoles, en particular la vida económica del Campo de Gibraltar".

Ahí entran el contrabando de tabaco, la fiscalidad aplicada en el Peñón que supone una desventaja competitiva para el territorio circundante o cuestiones medioambientales, como los vertidos que desde la Roca llegan a orillas españolas. Más peliaguado es el debate sobre el uso conjunto del aeropuerto, que llegó a pactarse pero no salió adelante.

España busca el apoyo de la UE en esas reivindicaciones dentro del marco de negociación general del acuerdo del Brexit. Según ha adelantado hoy El País, el Gobierno busca que el acuerdo de retirada de Reino Unido incluya un capítulo específico sobre la colonia británica; ahí se enmarca la reunión de hoy entre Sánchez y Barnier.

El Gobierno espera llegar a un acuerdo sobre estos puntos que permita la aplicación a Gibraltar del periodo transitorio previsto en el acuerdo de retirada, que prevé que entre marzo de 2019 (fecha de la salida) y el 31 de diciembre de 2020 Reino Unido seguirá formando parte del mercado único y la unión aduanera. Por tanto, la situación actual se mantendría en Gibraltar hasta 2020. Pero incluso aunque no haya un consenso con Reino Unido para la aplicación de ese periodo de transición en Gibraltar, remarca el Gobierno, "las disposiciones del acuerdo de retirada sobre los derechos de los ciudadanos y trabajadores pueden y deben ser aplicadas a Gibraltar". Ese documento prevé el reconocimiento de derechos para trabajadores transfronterizos, como el mantenimiento de su derecho al trabajo y de acceso al mercado de trabajo, la igualdad de condiciones de trabajo, el reconocimiento de prestaciones sociales y la coordinación de condiciones de la Seguridad Social.