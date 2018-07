El Gobierno y la Junta discrepan sobre la necesidad de refuerzos policiales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó ayer en Algeciras que el Gobierno va a hacer frente a la masiva llegada de pateras a las costas andaluzas con "una coordinación más efectiva" de las fuerzas de seguridad y sin el refuerzo inmediato de las plantillas que piden los sindicatos policiales, los colectivos de ayuda a los inmigrantes y la propia Junta de Andalucía.

Ayer mismo, horas antes de participar en una reunión en la sede algecireña de la Administración General del Estado junto al ministro, la consejera de Justicia e Interior de la Junta, Rosa Aguilar, consideró "imprescindible" incrementar el número de efectivos en el operativo de atención que asiste a los inmigrantes rescatados en aguas de las costas andaluzas a su llegada a tierra.

Grande-Marlaska, en cambio, prefirió hablar de optimizar el trabajo y la coordinación de los agentes que hay, porque asegura que así se lo comunicaron los mandos centrales y territoriales de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la reunión de ayer. "Se van a tomar las medidas necesarias, pero son los propios funcionarios los que piden procedimientos más eficaces con los medios y materiales que tenemos para ser lo más eficaces que sea posible. Eso es lo que hemos abordado, con unas conclusiones unánimes, aunque si hacen falta más medios personales se pondrán", manifestó el ministro, que aseguró en que "hay una gran sensibilidad" de todos los que participan en la recepción de los migrantes. "En lo que estamos es en que la coordinación sea efectiva. Si es necesario se va a hacer (algún refuerzo), pero ellos (los policías y guardias civiles) refieren que con una coordinación efectiva se puede mejorar ostensiblemente, aunque la respuesta que están dando todos los operadores es digna de consideración", dijo.

Sí entiende Grande-Marlaska que es urgente la habilitación de un centro de acogida para atender a los recién llegados sin necesidad de recurrir a los pabellones deportivos o a la estación martítima de Algeciras como en las últimas semanas. Aunque se estudió la opción de ubicar este espacio en Tarifa, finalmente ha sido descartada para no interferir con el tráfico de pasajeros marroquíes que cruza durante el verano en los ferrys hacia o desde el norte de África. "Tarifa es un puerto importante en la Operación Paso del Estrecho y para mejorar una cosa no podemos empeorar otra", subrayó el ministro, que no desveló el lugar pero sí dijo que será "el más adecuado" y, además de manera urgente. "No podemos esperar. El proyecto lo estamos ya determinando y completando. Se han hecho labores importantes por parte de la delegación de Gobierno en esos términos. La excepcionalidad en la llegada en numero importante de personas, superando las mil por fin de semana, exige que tengamos medio adecuados para que se les atienda en términos legales, para que tengan una asistencia sanitaria, para que la Guardia Civil realice su labor de custodia y control de seguridad y para que la Policía Nacional realice sus labores de identificación y reseña como exige la normativa europea, de acuerdo a los derechos de estos ciudadanos", argumentó el ministro.

Grande-Marlaska confirmó que el Gobierno mantendrá los centros de internamiento de extranjeros (CIE) porque entiende que son necesarios, pero quiere "reorientarlos".

"Los CIE, ya lo ha dicho el presidente del Gobierno, no pueden desaparecer. Son una necesidad por su naturaleza y por la necesidad de tener centros donde sean internadas personas que se ha acordado su expulsión y que la misma pueda materializarse en los términos legalmente establecidos". "Los CIE van a seguir, Otra cosa es que vamos a hacer una evalución de las posibilidades de mejora de las condiciones con una determinada urgencia", continuó.

Esta "reordenación" afectará al proyecto de construcción de uno nuevo en Algeciras. "Vamos a reorientarlos. Son precisos y necesarios pero sí vamos a pensar qué tipo de CIE queremos. Obviamente los que sean más garantistas de los derechos y libertades y con esto no quiero decir que no se estén respetando los derechos y libertades. Hay jueces que controlan el cumplimiento de las leyes en estos centros, pero la gestión es susceptible de una mejora bastante razonable", finalizó el ministro, que estuvo acompañado por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella; la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar; el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el director general de Protección Civil y Emergencias, Alberto Herrera y mandos centrales y territoriales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.