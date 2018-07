Gibraltar, una cuestión de prioridades de May ante el Brexit

Reflexiones. Y sobre todo confesiones. El Palacio de los Gobernados de San Roque acogió ayer la primera jornada del seminario Gibraltar, frontera exterior europea. Negociando el Brexit y sus consecuencias. El ciclo de disertaciones se extenderá hasta mañana y hoy sentará a la mesa al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

La sesión inaugural la formaron las conferencias del ex secretario de Estado de Exteriores y diplomático en retiro, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo; el delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Campo de Gibraltar, Fernando Morán Calvo Sotelo; el periodista y colaborador honorario de la UCA, Luis Romero; el exmiembro de la ponencia Brexit del Congreso de los Diputados, Ignacio Sánchez Amor; y el secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Ángel Luis Sánchez Muñoz.

"Lamentablemente, Gibraltar supone un asunto secundario para Theresa May"

"Lamentablemente, Gibraltar supone una cuestión secundaria con el Brexit para el Gobierno de Theresa May ", aseveró Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, quien ejerció de representante de España ante las Naciones Unidas desde 2004 a 2010.

Yañez disertó sobre España, Reino Unido y Gibraltar: las oportunidades del Brexit.Yáñéz-Barnuevo realizó un recorrido sobre la cronología del Brexit y los hitos por los que este ha pasado desde que los británicos votasen a favor de la salida de la Unión Europea el 23 de junio de 2016. "El Brexit es una operación muy complicada para Europa, el Reino Unido y para nuestro país también. Pero además para Gibraltar y su entorno presenta unos retos particulares y que tienen potenciales consecuencias muy importantes. No se está haciendo lo suficiente que nos permita ser conscientes y poder abordar adecuadamente todos los retos y oportunidades que se van a presentar", argumentó.

Sobre la dimisión del sector duro del Ejecutivo de May, el diplomático destacó la oportunidad que para la Presidencia británica ha supuesto la salida, entre otros, de Davis y Johnson. "A May le ha servido para presentar un libro blanco en las negociaciones y la relación futura de Reino Unido con la Unión europea. A una parte de su partido le ha parecido blando y ha habido dimisiones, pero, por otro lado, Bruselas no ha quedado convencida. Michel Barnier (negociador de la UE) ha considerado que no da respuestas suficientes", declaró.

La marcha de los británicos del grupo europeo no solo mantiene en el alero el futuro de Gibraltar, sino el de otros terrenos como Irlanda e Irlanda Norte. "Parece que todo gira en torno a la frontera de Irlanda y que solo se están centrado en ello. Confío en que de aquí a fin de año Bruselas y Londres alcancen un acuerdo para el periodo transitorio. En Reino Unido, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad están divididos", señaló.

Yáñez-Barnuevo fue el número dos de Exteriores en la etapa que dirigió el ministerio Trinidad Jiménez (PSOE), segunda mujer en acceder a la jefatura de la diplomacia tras Ana Palacio (PP).

A la del embajador le siguió la conferencia del periodista Luis Romero Bartumeus, que disertó sobre la seguridad en el Estrecho. Romero definió como "múltiples y variados" los desafíos a los que se enfrentan los doce kilómetros de mar que separan Europa de África.

"La existencia de dos bases militares muy relevantes en su entorno ha convertido al Estrecho en un punto estratégico militar. Rota y Gibraltar no son las dos bases desde las que se controlan estas aguas, sino que en un mismo punto confluyen dos fuerzas: la americana y la británica", explicó.

"La Unión Europea pierde una potencia nuclear con la salida del Reino Unido. Solo se quedaría con Francia, un país que debería empezar a asumir su liderazgo en asuntos de defensa", zanjó Romero.

Sánchez Amor y Sánchez Muñoz cerraron la jornada con la visión desde el punto de vista nacional, el primero; y desde el prisma andaluz, el segundo.