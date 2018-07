El papel de Gibraltar en la Guerra Civil, a debate en el Curso de Verano de San Roque

La 38º edición del Curso de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque estrenaron ayer dos seminarios, uno sobre historia titulado Miradas cruzadas: Gibraltar ante la guerra de España, dirigido por los profesores Julio Pérez Serrano (UCA) y Juan Miguel León Moriche, y otro denominado El Derecho penal, la corrupción y delincuentes de cuello blanco y/o zapatos de tacón, coordinado por la catedrática de la UCA María Acale.

La primera conferencia del curso sobre historia, España, Alemania y la cuestión de Gibraltar (1940-1942), fue impartida por el doctor en Historia por la Universidad de Múnich Carlos Collado, que destacó la relevancia de Gibraltar en la II Guerra Mundial y, sobre todo, en los primeros años de 1940 a 1942.

"Toda política británica y alemana respecto a España en esos años estaba relacionada con Gibraltar, con el paso por la Roca de primerísima relevancia para los británicos, ya que permitía el abastecimiento y poder proseguir en la guerra contra el nazismo", señaló Collado.

"La conquista del Peñón es un objetivo compartido entre las autoridades españolas y las alemanas. En esta zona es donde se centran los alemanes después de la caída de Francia y de conquistar París, el interés en la conquista de Gibraltar, donde ya estaban entrenando, tanto tropas alemanas en el sur de Francia como españolas. No consiguen decidir quien iba a realizar la conquista y al final no se produce por esta falta de acuerdo", resaltó el ponente.

La jornada se completó con la conferencia Gibraltar y la masonería española, impartida por el doctor en Historia Contemporánea Antonio Morales Benítez con la tesis La masonería en el Campo de Gibraltar durante el primer tercio del siglo XX (1902-1936).

El seminario sobre derecho arrancó con la conferencia titulada Mercado y Administración pública/Criminalidad económica y corrupción política, impartida por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz Juan Terradillos y que giró sobre la idea de que "la corrupción política se debe entender como delincuencia económica".

Terradillos destacó que "cuando se prevarica en la concesión de obra pública, cuando se crean autopistas que no van a servir o que se presentan como ruinosas para que las asuma la administración pública, aeropuertos que, a priori, se sabe que no van a ser utilizados... Es decir, cuando se dispendia dinero público por algún interés económico de alguien, siempre, junto al funcionario o autoridad corrupta, encontramos un particular que se beneficia de la corrupción que es el que paga los sobornos".

"Hemos expuesto la penetración que hay entre corrupción política y gran delincuencia económica organizada ya que la corrupción política no es más que una forma específica de gran delincuencia económica", señaló el ponente.

Esta primera jornada se completó con una conferencia impartida por la catedrática de Derecho Penal de la UCA Esther Hava.