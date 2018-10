Susana Díaz pide "sensibilidad con los ocho mil linenses que trabajan en Gibraltar"

La presidenta en funciones de la Junta de Andalulucía, Susana Díaz, ha recalcado que espera que en los acuerdos que tomen España y el Reino Unido en torno al Brexit prevalezca “la sensibilidad con los ocho mil hombres y mujeres de La Línea que atraviesan la Verja todos los días para trabajar”.

“Cuando se tomen las decisiones en las altas esferas se entienda que diariamente hay ocho mil personas, ocho mil familias, que entran y salen para trabajar en Gibraltar”, ha continuado durante una entrevista concedida a Carlos Alsina en el programa “Más de Uno” de Onda Cero.

“No hay mejor manera de poder demostrar que lo que un estado y todas las instituciones hacen en una zona beneficia a los ciudadanos que subiendo la calidad de vida, las condiciones laborales y vitales de los ciudadanos y entiendo que una de esas cosas es garantizar el empleo y el empleo digno”, ha continuado.

Después de que se le pidiese que fuese más concreta a la hora de detallar qué espera de ese acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha agregado: “No, es que lo que digo es fundamental”.

“A pesar de que no es competencia del gobierno andaluz, sino estatal y de que me consta que el gobierno [de España] le está echando sensibilidad al tema, yo he estado en varias reuniones con Picardo [en referencia al Ministro Principal de Gibraltar] con el Ministerio de Exteriores, éste y el anterior, y siempre le planteaba lo mismo”.

“Yo entiendo las discusiones en torno a si el aeropuerto es o no de uso compartido, el tema fiscal, el de las empresas… yo todo eso lo entiendo, pero hay una realidad, que son ocho mil personas”, ha insistido.

“¿Usted sabe lo que son ocho mil personas? Que cada vez que había un conflicto se dificultaba el acceso y se formaban colas kilómetricas para ir a trabajar porque se bloqueaba la entrada y lo pagaba siempre el eslabón más débil, que son los trabajadores”, ha recordado Susana Díaz.

“Puede parecer que mi respuesta es genérica, pero todo lo contrario, ésa es la cara, el rostro que tiene que tener la negociación entre España y Reino Unido, con ese epicentro en el Campo de Gibraltar y más concretamente en el Peñón”, ha vuelto a recalcar.

“Solo hay dos países en la Unión Europea que tiene frontera con Reino Unido en el territorio continental y nosotros somos uno”, ha finalizado. “La zona es la del Campo de Gibraltar y eso hay que tenerlo en cuenta y pensar en el tránsito de los trabajadores”.