Galdós le coge el punto G a la tarde

Con un toro que se quiso ir, y se quedó, Galdós le arrancó a la tarde el pasaje más vibrante de cuanto aconteció en un festejo largo y a ratos, demasiados, saborío para el espectador.

Tarde de ges en el ruedo. Garrido, Ginés y Galdós como anticipo de un serial que con la marea de José Tomas es capaz de ponerle a la tarde de ayer una aceptable entrada de público en el tendido. Por lo demás el desafío ganadero de divisas se salda con demasiado poco fondo toruno. Demasiado poco aunque se pueda extraer del mismo la sincera bravura del Torrealta que cerró plaza, el buen son del ejemplar de El Torero y poquito más.

En el punto culminante están esas tres tandas del torero peruano frente a un fornido Torrestrella que proclamó berreando lo que en intenciones dejaba ver: irse de la lucha. Galdós lo sujetó con decisión y en tres series con la diestra la plaza se llenó de sinceridad en sus oles. Dejando la muleta siempre puesta, tocando y llevando, Galdós cosió el vibrante viaje del animal para hacer despertar a la plaza. En ese punto G del placer a Galdós se le apagó la luz con los aceros y lo que ayer pudo ser uno de los triunfos más a ley se quedó en premio menor.

El premio, en menor tono por una faena que perdió intensidad, le llegó en el sexto por la faena a un Torrealta de sincera bravura en todos los tercios, con un viaje noble y con verdad por el pitón derecho, cualidad que no llegó a mostrar con la misma intensidad por el izquierdo. Ahí fue donde se le derramó un poquito la faena al peruano, aunque aquí la rapidez y colocación del acero le permitió llevarse la otra oreja de la tarde para su particular esportón.

Idéntico premio al que consiguió Marín frente a una de las embestidas más templadas y dulces de la tarde, las de ese toro de Salvador Domecq, quinto en la tarde, y ante el que Marín cuajó lo más meritorio de su labor.

Rebrincadito el animal en los primeros compases de su lidia, al toreo de Ginés también le faltó reposo en algunos momentos. Aun así el torero acertó a coger esa distancia precisa para engarzar series de cuatro muletazos con suficiente hilazón como para vendérselas con solvencia a un tendido que se tragó con bondad tres horas de un pesado espectáculo. Marín le arreó un sopapo de categoría al toro y en ese fondo de raza para disputarle el tiempo a la muerte el público se entregó definitivamente en la tarea de disputarle a la presidencia esa oreja que logró para el torero extremeño.

Frente a su primero, un toro de Bohórquez que se desfondó a la tercera serie, Ginés le había echado con gusto y variedad el recibo capotero. Quiso apurar el torero en corto pero aquello se tornó cansino antes de que llegase una incruenta voltereta cuando citaba por manoletinas.

Garrido se llevó de lo malo, lo peorcito. Devuelto el de Núñez por flojo, el de Santi Domecq empujó con reaños hasta meter a caballo y picador en el callejón al ceder el cerrojo de una puerta. Encastada embestida a la que Garrido no le dudó un ápice hasta que el toro rehusó al sometimiento cuando el torero cogió la franela con la izquierda. El genio al descubierto abrió el camino a la huida hacia terrenos deshonrosos. Allí culminó Garrido una estocada volcándose sobre el morrillo.

Frente al segundo de su lote, primer sobrero de Carlos Núñez, Garrido comprobó que la suerte no iba en el lote. Con la cara alta, sin fondo ni prestancia de bravura aquello no echó gusto a nada. Garrido se justificó en ese querer que tuvo la faena ante ese no poder del toro. Poca cosa para el ser el cuarto aunque por lo menos ya veníamos comidos de la merienda. Menos mal.