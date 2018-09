Gabriel Cobos renuncia al acta de la concejalía de Personal

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción notificó ayer que el concejal y delegado de Personal hasta la fecha, Gabriel Cobos, renunciaba a su acta en el equipo de gobierno. El mandatario comunicó el abandono de sus funciones al alcalde Juan Franco el pasado lunes 17 de septiembre a última hora de la tarde, cuando hizo efectiva su dimisión, pero hasta ayer mismo no se dio a conocer el anuncio por parte del Consistorio linense. Cobos esgrimió "motivos personales" como principal causa de su marcha. "Esto no es una ruptura, sino un trabajo desde otra perspectiva del partido", manifestó.

El concejal se marcha con el principal cometido de su delegación para esta legislatura cumplido: la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada, que está a la espera de aplicación.

El ya ex concejal de Personal se incorporó al equipo de gobierno, que encabeza José Juan Franco Rodríguez, el pasado mes de diciembre de 2015, debido a la vacante que dejó Francisco Barbero, quien tuvo que renunciar a su acta por motivos personales, como ahora lo hace el mismo Gabriel Cobos.

El ex mandantario declaró sobre los motivos de su renuncia al cargo: "El motivo son razones personales, y sigo mostrando mi apoyo para lo que sea necesario. Consideraba que mi etapa política debía concluir en este momento.Yo no estoy liberado, conservo mi trabajo y realizar las labores de delegado de Personal supone un desgaste para mi que pienso que otra persona con mayor dedicación puede desempeñar", esclareció.

Cobos mantiene su figura como parte de La Línea 100x100 y sostiene su apoyo al equipo de gobierno de Juan Franco: "Yo me mantengo en el partido y sigo considerando que el proyecto tiene futuro".

Se marcha "satisfecho con la RPT". "aunque me hubiese gustado que saliese antes para normalizar el Ayuntamiento", matizó antes de argumentar: "Se han empezado a organizar instrumentos importantes para empezar a funcionar". Sobre si la aprobación de la RPT ha influido en su decisión para abandonar el cargo dijo: "No ha sido el detonante, aunque sí ha tenido peso". "No era una fecha límite, pero ha sido un punto de inflexión", explicó.

El actual equipo de gobierno tiene que buscar reemplazo en las próximas horas. En la lista que presentó La Línea 100x100 en junio de 2015, Alba Azahar Correa Campillo ocupa el siguiente puesto.