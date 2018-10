Franco critica que la Junta suba los fondos para el empleo a los municipios del PSOE

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, expresó ayer públicamente su descontento con el reparto de fondos realizado por la Junta de Andalucía para los nuevos planes de contratación de desempleados por los ayuntamientos, que rebaja en medio millón de euros la dotación para la ciudad.

El regidor lamentó que, mientras en la última edición La Línea percibió 2.064.000 euros, en esta recibirá 1.565.000, un 25% menos atendiendo a la cantidad per cápita. Juan Franco asegura que si esta rebaja hubiera sido generalizada no tendría nada que objetar. Sin embargo, constata que once de los cuarenta y cuatro municipios de la provincia obtendrán una asignación mayor: "Casualmente, diez de esos once son gobernados por el PSOE. Encabezan la lista de los municipios que menos reciben, Cádiz (Unidos Podemos) y Algeciras (PP), mientras que Jerez (PSOE) es el que mas crece. San Roque (PSOE), con una situación económica visiblemente mejor que la de La Línea y seis puntos porcentuales menos de paro, recibirá un 22% mas que en el plan anterior, mientras que a nosotros nos quitan un 25%", manifestó.

El alcalde de La Línea censura que la nueva ITV vaya a San Roque sin preguntar a La Línea

El subdelegado de la Junta en la comarca, Ángel Gavino, y la delegada territorial de Empleo, Empresa y Comercio, Gema Pérez, mostraron su sorpresa por estas críticas. Ambos sostienen que la cuantía se reparte entre los municipios en función de sus tasas de desempleo y de sus cifras de afiliación a la Seguridad Social, de manera que se destina una mayor cuantía a los que presentan evoluciones menos favorables. "He aquí donde residen los criterios objetivos de distribución que el alcalde de La Línea no tiene en cuenta a la hora de manifestarse como lo ha hecho, cuando es algo que rige de forma igual para toda Andalucía", aseguró.

El alcalde afirma que por parte de la Junta se menciona constantemente su especial compromiso con la ciudad, y que los criterios de reparto de los planes de empleo deben atender a la población y al porcentaje de desempleados, por lo que no entiende este reparto en el que de 44 municipios, el linense es el quinto que menos recibe, lo que obligará a contratar a unas cincuenta personas menos.

Juan Franco ha enviado un escrito a la delegada territorial de Innovación, Ciencia y Empleo, manifestando su "disconformidad y malestar con esta distribución que no acabo de entender".

La Junta subraya que la financiación con la que cuentan algunos municipios (ocho en el caso de la provincia de Cádiz) está basada en ratios que resultan especialmente desfavorables y que justifican este proceso. Las directrices que rigen las ayudas se centran en los municipios que tienen mayores tasas de desempleo, con tasas superiores al 19,4%. De estos, los municipios en los que han crecido los demandantes no ocupados más de un 48% durante los últimos 10 años, tomando como referencia el periodo entre el año 2007 y el año 2016 y, sobre esta última selección, los municipios cuya afiliación ha bajado más de un 15,1%. "Puedo entender que un alcalde quiera más ingresos para su municipio, pero si para conseguir esos ingresos se necesita más desempleo en esa localidad eso ya no lo puedo comprender", afirmó Gemma Pérez.

Por otra parte, Juan Franco, criticó que se enteró "en la calle" de la intención de la consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, de crear una segunda estación para la Inspección Técnica de Vehículos en la comarca. Cuando solicitó información a la delegada territorial de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Gema Pérez, ésta le comunicó que el lugar elegido era San Roque. El Ayuntamiento envió un escrito el pasado 5 de julio dirigido al delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, más tarde otro a la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa), mientras que la Mesa de Trabajo Por La Línea también solicitó dicha información a la viceconsejería de Empleo, Ciencia y Comercio. Sólo en este último caso hubo respuesta, aunque general y poco pormenorizada.