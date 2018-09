Franco expondrá a Borrell la situación excepcional de La Línea ante el Brexit

El alcalde de La Línea, Juan Franco, volverá a defender la "excepcionalidad y singularidad" de la ciudad con respecto al resto de municipios de la comarca en la reunión en el Ministerio de Exteriores a la que Josep Borrell ha convocado a los siete regidores. "No comparto la convocatoria y no critico al ministro porque es libre de citar a quien estime oportuno, pero nosotros tenemos una situación de excepcionalidad y de singularidad muy marcada, independientemente del Brexit. Vamos a defender primero nuestra excepcionalidad y singularidad porque pienso que la situación de La Línea, desde 1870 es excepcional per se, y porque en los últimos 150 años se han tomado decisiones de Estado que los linenses han pagado y que han sido muy dañinas para nuestra ciudad y no quiero que se repita esa situación", afirmó ayer el primer edil.

"Queremos un tratamiento diferenciado porque nuestra situación es diferente, y el Brexit puede ser una palanca para acabar reivindicando lo que queremos. El principio de igualdad que aparece reconocido en la Constitución Española articulo 14, según jurisprudencia, establece que se debe tratar igual a los iguales, pero hay que tratar a los desiguales de forma desigual. Nuestro problema es uno y el del Campo de Gibraltar, otro. La situación es distinta al del resto de ayuntamientos del territorio español. No lo digo yo solo, también lo dice un informe de la Universidad de Cádiz. Nosotros reivindicaremos un tratamiento diferenciado en base a esa singularidad", continuó el alcalde linense.

Para que se vea reconocida esa singularidad, Franco propone un impuesto de sociedades reducido exclusivo para La Línea y especial para las empresas de seguros y de juego on line. "No tenemos espacio ni suelo industrial y este tipo de empresas no necesitan mucho espacio. El futuro es intentar traer a la ciudad puestos de trabajo que se van a tener que ir de Gibraltar. No es cuestión de porque siempre vamos a salir perdiendo, la intención es montar una economía complementaria. Sabemos que un 15% de las empresas de seguros se van a ir de Gibraltar y esos trabajadores, que son extranjeros, también se irán. Queremos que se queden en La Línea y estamos cerca de conseguirlo, pero quien nos tiene que ayudar son el Gobierno de España y la Junta de Andalucía", explicó.