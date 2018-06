Fomento plantea un carril reservado en la A-7 para los autobuses metropolitanos

La Junta de Andalucía baraja la creación de un carril reservado para los servicios metropolitanos de autobús en la autovía A-7 como una de las posibles fórmulas para incentivar el transporte colectivo en el Campo de Gibraltar.

La iniciativa forma parte de la batería de propuestas iniciales del futuro Plan de Movilidad Sostenible para el transporte público de la comarca, cuya redacción comenzó ayer por parte de la consultora Typsa.

El documento final estará elaborado dentro de un año y definirá las fórmulas más adecuadas para optimizar el actual sistema metropolitano. También para valorar la puesta en marcha de alternativas al autobús, según explicaron ayer el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, y el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Federico Fernández.

El estudio no cierra las puertas a la puesta en marcha de medios de transporte como un catamarán o el tranvía. Sobre este último, la Junta elaboró en su día estudios de viabilidad y la Mancomunidad de Municipios retomó hace un año la iniciativa con la idea de que se construyera con fondos de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), sin que haya cristalizado hasta el momento.

La Junta resaltó, no obstante, que la idea de partida no se basa en potentes inversiones, sino en aprovechar los recursos existentes. "Tarde o temprano, todos necesitamos utilizar medios de transporte. El transporte público actual no es competitivo con el vehículo privado en el área del Campo de Gibraltar. El estudio buscará medidas para potenciarlo", resaltó Federico Fernández. En 2017, 1,2 millones de viajeros utilizaron el autobús metropolitano.

Entre las medidas inicialmente previstas se encuentran, además de la habilitación de la plataforma exclusiva para los autobuses, un estudio de las posibles conexiones marítimas entre las ciudades del arco de la Bahía de Algeciras y la integración tarifaria entre los servicios municipales y los metropolitanos. "Este último punto es importante. Si un usuario puede utilizar la misma tarjeta para el servicio urbano y metropolitano, además de hacerle la vida más fácil, incentivamos el uso de los dos medios de transporte", resaltó Fernández.

Los técnicos analizarán también los actuales puntos que hacen las veces de intercambiador (Algeciras, Taraguilla y La Línea) para mejorar las prestaciones y afinar las frecuencias de paso.

El estudio tiene un plazo de ejecución de un año, si bien en seis meses se espera contar con el primer borrador para fomentar la participación de los ayuntamientos, entidades sociales y económicas de la comarca.