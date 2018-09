La Fiscalía pide una unidad de valoración de violencia de género para la comarca

La lejanía de esta unidad, denuncia la Fiscalía, está provocando una ralentización de los procedimientos (las citas tardan entre 3 y 5 meses), algo que entraría en contradicción con la reciente reforma en materia de plazos. Los más de 120 kilómetros que separan la comarca y Cádiz implican una "ausencia de inmediatez, eficacia y asistencia integral", derivando en un escaso uso del servicio. Es más, señala la Fiscalía, no son pocas las ocasiones en las que después de paralizar un asunto en espera de la valoración por la unidad y tras varios meses de espera se decide renunciar a una valoración integral, recurriendo a otros métodos probatorios. Por todo ello, insiste en la necesidad de crear una unidad comarcal.

Órdenes de protección rechazadas con trágicos desenlaces

El asesinato esta semana de dos niñas a manos de su padre, para las que su madre pidió en vano protección, y de una mujer tras denegarse el alejamiento de su ex pareja y asesino, pone de relieve la necesidad de realizar estudios previos en profundidad sobre las circunstancias de las denuncias por violencia de género. En Castellón, la madre de las dos pequeñas de 3 y 6 años presentó una denuncia por amenazas el pasado 24 de febrero en la que decía que su ex la había amenazado con matarla a ella y a sus hijas. Pese a ello, la juez decidió no concedió la petición de alejamiento de 250 metros. En Bilbao, el juzgado de violencia de género desestimó una orden de protección de la joven senegalesa Maguette Mbeugou, asesinada este martes por su marido, absuelto en un juzgado de amenazas continuadas.