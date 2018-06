La Fiscalía pide dos años de prisión para dos capitanes por un accidente en 2012

La Fiscalía solicita dos años de prisión para los capitanes del buque de alta velocidad Millenium II, de la naviera Acciona Trasmediterránea y del buque mercante New Glory que colisionaron en las aguas del Estrecho de Gibraltar en enero de 2012. El accidente causó 22 heridos.

Los dos capitanes, uno de nacionalidad española y otro filipina, se enfrentan a dos años de cárcel por delitos de lesiones imprudentes y cuatro años de inhabilitación con motivo de la colisión ocurrida el 13 de enero del 2012 entre el buque de bandera de Malta y el barco de alta velocidad de Acciona.

Según el escrito de la acusación, los hechos ocurrieron sobre las 20:05 de aquella jornada, cuando el Millenium II y el New Glory chocaron por faltas graves de las normas navegación. La Fiscalía apunta que se vulneró el reglamento internacional para prevenir los abordajes entre buques. El ferry de pasajeros, que cubría la ruta entre Algeciras y Ceuta, llevaba a 188 pasajeros mientras que el carguero, rumbo a Malta, contaba en el momento del impacto con 20 personas a bordo. Como consecuencia del choque, el granelero New Glory sufrió daños tasados pericialmente en 230.288 euros. En el Millenium II la tasación de los desperfectos en el costado ascendió a 4.589.172 euros.

El juicio, que se iba a celebrar en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta, se ha suspendido al no existir ningún tipo de conformidad entre las partes implicadas en el proceso. En el escrito de calificación de la acusación se ha dejado constancia de faltas graves de las normas de navegación, falta de vigilancia efectiva de los oficiales del puente delMilenium II y no activación de sistemas de emergencia, así como que las alarmas estaban desconectadas.

También se indica que los oficiales de guardia en el puente del New Glory no realizaron ninguna llamada de alerta al Centro Zonal de Coordinación de Salvamento Marítimo de Tarifa Tráfico ni al buque de Acciona mediante avisos sonoros, además de no llevar el vigía exigido en caso de navegación manual.